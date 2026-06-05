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- Ovo je program koji pre svega prepoznaje ljude – žene, muškarce i posebno decu. Nacije, vere, politike… sve je to u drugom planu - izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić nakon što su u Palati Srbija potpisani ugovori za kupovinu još 67 seoskih kuća sa okućnicom, i istakao: "Posebno nas raduje što porodica Jevremović sa devetoro dece i desetim na putu dobija krov nad glavom u mestu Bresje, u opštini Svilajnac".

Program dodele seoskih kuća, namenjen mladima koji žele da se osamostale i steknu svoj dom na selu, u šestoj je godini sprovođenja i doneo je već vidljive efekte. Današnjim potpisima ukupan broj dodeljenih kuća popeo se na 4.273 u gotovo hiljadu sela, u svim krajevima Srbije. Neke od najuspešnijih lokalnih samouprava, poput Sombora, približile su se broju od čak 300 kuća u svojim selima.

- Veliki san se ostvario – da steknemo krov nad glavom i sigurnost. Kuća je prostrana i konačno ima dovoljno mesta za našu, uskoro dvanaestočlanu porodicu, a na okućnici ćemo se baviti poljoprivredom - rekli su Marija i Nenad Jevremović.

1/9 Vidi galeriju Dodela seoskih kuća mladim porodicama Foto: Milan Obradović

U grupi parova i pojedinaca koji su danas stavili svoj potpis na možda najvažniji dokument u životu nalaze se i dve porodice sa po troje dece.

- Selimo se iz grada u prelepo selo Crkvenac, na prostrano imanje na kom ćemo se baviti organskom proizvodnjom i uzgojem mangulica, a u planu je i seoski turizam. Supruga je kuvar, a ja se bavim prodajom auto-delova - kažu Andrejići, koji se sele u kuću od 112 kvadrata, na okućnici od 14 ari i sa tri pomoćna objekta.