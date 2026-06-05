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Prema navodima, Meloni je lično obavestila predsednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu o svojoj nemogućnosti da prisustvuje, izražavajući žaljenje zbog izostanka.

Samit u Tivtu okuplja lidere Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana radi razgovora o regionalnoj saradnji i evropskim integracijama, a Srbiju na njemu predstavlja predsednik Aleksandar Vučić.

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