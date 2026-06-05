Negativan aspekt Marsa i Saturna danas nalaže oprez u poslovanju. Moguć je konflikt s nadređenima. Partner može da vam napravi ljubomorne scene u odre...

Poteškoće u saradnji sa inostranstvom ili na putovanju. Nepredviđeni splet okolnosti zahtevaće primenu rezervnog plana. Nalazite se u delikatnoj situa...

Današnji aspekti Blizancima mogu da uzrokuju kratak spoj u komunikaciji. Pogoršanje međuljudskih odnosa. Ukoliko ste nešto prećutali partneru, to bi d...

Neočekivan splet okolnosti zahtevaće od vas da improvizujete rešenja i nekako prebrodite zastoj u poslovanju. Danas će se aktivirati jedan stari probl...

Ovaj dan nije povoljan za javne nastupe, prezentacije i putovanja. Iskoristite ovaj dan da razradite novi radni plan. Počeli ste da izlazite sa osobom...

Reorganizacija u preduzeću može da vam donese promene koje vam neće odgovarati. Možete se naći u dilemi šta dalje. Moguća je strastvena ljubavna avant...

Budite oprezni jer može doći do nesporazuma s nadređenima ili kolegama. Do vas će dopreti neka spletka, koja vas može razljutiti. Vaš odnos sa ukućani...

Ovaj dan mogu obeležiti pogoršani odnosi s nadređenima. Potrudite se da se što preciznije izražavate. Pružiće vam se prilika da preko prijatelja upozn...

Međuljudski odnosi na poslu mogu biti problemi. Nije preporučljivo da ulazite u rizične poslove. Danas mogu isplivati na videlo neke vaše tajne i done...

Sadašnji aspekti mogu vam doneti odlaganje rada na nekom projektu ili obustavljanje već započetog posla. Možete se upustiti u ljubavnu avanturu s jedn...

Današnji aspekti mogu vam doneti saznanje o zakulisnim radnjama koje su se odvijale. Sukob interesa. Planete vam pružaju priliku da ispravite neku nep...