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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se sa Samita EU-Zapadni Balkan govorio je o napretku Srbije.

- Mislim da je najveća stvar za našu zemlju da dođemo do 1.300 kilometara auto-puteva. Imaćemo za Vidovdan veliku vojnu vežbu na Pasuljanskim livadama, gde ćemo prikazati novo naoružanje. Ljudi se raduju kad zemlja napreduje.

- ODIHR-ove preporuke ćemo primeniti. Da vidimo šta da radimo oko REM-a. Onda ćemo imati uslove za klaster 3 i klaster 2 - kaže Vučić.

Kurir.rs

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