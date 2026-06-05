Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sa Samita EU–Zapadni Balkan da će Srbija primeniti preporuke ODIHR-a, rešavati pitanja vezana za REM i nastaviti evropske integracije kroz otvaranje novih klastera.
Politika
"VAŽNO JE ZA NAS DA DOĐEMO DO 1.300 KILOMETARA AUTO-PUTEVA" Vučić iz Tivta najavio: Imaćemo za Vidovdan veliku vojnu vežbu na Pasuljanskim livadama
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se sa Samita EU-Zapadni Balkan govorio je o napretku Srbije.
- Mislim da je najveća stvar za našu zemlju da dođemo do 1.300 kilometara auto-puteva. Imaćemo za Vidovdan veliku vojnu vežbu na Pasuljanskim livadama, gde ćemo prikazati novo naoružanje. Ljudi se raduju kad zemlja napreduje.
- ODIHR-ove preporuke ćemo primeniti. Da vidimo šta da radimo oko REM-a. Onda ćemo imati uslove za klaster 3 i klaster 2 - kaže Vučić.
Kurir.rs
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