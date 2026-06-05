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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu.

- Sa Majklom Martinom razgovarao sam o procesu proširenja Evropske unije, evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i izazovima sa kojima se region suočava u savremenim geopolitičkim okolnostima, posebno imajući u vidu da Irska početkom jula preuzima šestomesečno predsedavanje Savetom EU.

- Razmenili smo mišljenja o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi, kao i o značaju nastavka politike proširenja zasnovane na rezultatima, sprovedenim reformama i jasnoj evropskoj perspektivi za zemlje kandidate. Ukazao sam na posvećenost Srbije ubrzanju reformskog procesa i daljem usklađivanju sa evropskim standardima.

- Bilo je reči i o mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, investicija, obrazovanja i novih tehnologija. Pozvao sam premijera Martina da poseti Srbiju - naveo je predsednik Srbije.