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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnjeg obraćanja iz Tivta, gde je učestvovao na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana".

Predsednik se osvrnuo na sramne natpise u pojedinim gradovima Crne Gore prilikom njegovog dolaska, te je rekao da bi gradonačelnik Cetinja trebalo još češće da dolazi u Beograd, istakavši da on nikada neće videti takav natpis o njemu i o Cetinju.

- Hvala za jučerašnji veličanstveni doček na Cetinju - istakao je Vučić i dodao:

- Zamolite gradonačelnika Cetinja da još češće dolazi u Beograd, on nikada neće da vidi takav natpis o njemu i o Cetinju.

Podsetimo, pred dolazak predsednika Vučića na samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu, u pojedinim gradovima Crne Gore osvanule su sramne poruke.

1/4 Vidi galeriju Sramne blokaderske poruke u Crnoj Gori pred Vučićev dolazak Foto: Društvene Mreže

- AV Smrade idi odavde PUMPAJ - piše na transparentu na ulazu u Cetinje. Ove sramne poruke su osvanule i u Kotoru, Tivtu i Budvi.

- Bježi mi kugo sa ognjišta mila - piše na drugom transparentu, na kom je takođe ispisano "pumpaj". Sve o tome u posebnoj vesti klikom ovde.