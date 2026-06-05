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Publika od sada ima priliku da svake srede od 17 časova na Prvom programu Radio Beograda prati novi politički tok-šou "U sredu sa Bojanom Bilbijom". Reč je o autorskom projektu koji se bavi najvažnijim političkim, geopolitičkim i društvenim temama koje oblikuju svakodnevni život građana Srbije, ali i globalne procese koji utiču na ceo svet.

"U sredu sa Bojanom Bilbijom" predstavlja novi multimedijalni format Radio-televizije Srbije i Radio Beograda koji publika može ne samo da sluša, već i da gleda putem digitalnih platformi. Kroz dinamične razgovore sa relevantnim sagovornicima iz sveta politike, diplomatije, nauke, ekonomije, medija i javnog života, emisija će ponuditi više od dnevnih vesti, otvoriće prostor za dijalog i analizu tema koje određuju našu sadašnjost i budućnost.

Urednik i voditelj emisije, Bojan Bilbija, dugogodišnji novinar i urednik u listu "Politika", u svakoj epizodi postavljaće pitanja pravo u sredu – direktno i argumentovano.

Kada će biti izbori? Kuda ide Srbija, a kuda svet? Kako se menjaju međunarodni odnosi? Da li se svet nalazi pred novim bezbednosnim izazovima? Ko donosi najvažnije odluke na globalnom nivou i kakve posledice te odluke imaju po život običnih ljudi? To su samo neka od pitanja na koja će emisija tražiti odgovore.