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On se susreo sa najvažnijim evropskim liderima, a vest dana su velike pohvale koje je Srbija i politika predsednika Vučića dobila od francuskog lidera Emanuela Makrona.

Ipak, na kraju samita, tokom obraćanja novinarima, predstavnici pojedinih crnogorskih medija su pokušavali da isprovociraju Vučića.

Na pitanje o povezivanju Srbije i Crne Gore, predsednik je istakao da je to uglavnom pitanje za Podgoricu.

- Ja sam i danas rekao na samitu pred svima, rekao sam da ne moraju da se hvale time što su 100 odsto usaglašeni sa svima, postoji jedan koji nije usaglašen sa svima, ja sam taj koga treba da kritikujete. Svi ostali su isti, samo je jedan koji vodi drugačiju politiku. Mi smo dakle veoma zainteresovani za sve vrste projekata sa Crnom Gorom, a za ostalo morate njih da pitate - rekao je on.

Foto: screenshot Video Plus

Dodaje da Luka Bar teško može da ima profit i smisao ako nije povezana sa srpskom industrijom.

- To ima smisla i dobro je za Crnu Goru. Da li oni to žele, to je pitanje za njih. Ali postoji ogroman prostor da po tom pitanju napredujemo, i ja ću uvek da pozovem naše partnere na razgovore - dodao je Vučić.

Posle tog odgovora, jedan novinar je tendenciozno pitao da li je Srbija spremna da sarađuje sa Crnom Gorom i po pitanju izručenja Svetozara Marovića, na šta je Vučić sa osmehom rekao:

- Pre svega ćemo pokušati da sarađujemo sa Crnom Gorom po pitanju poštovanja Povelje UN i Rezolucije 1244, što je hiljadu puta veće i ozbiljnije pitanje. Hvala vam - naglasio je predsednik.

U tom trenutku provokacije su se nastavile, pa je jedan crnogorski novinar uzvikivao da je Srbija postala nezavisna, i da treba to da slavi.

- Vi ste otcepili od državne zajednice. Postao sam nezavisan danas? Lak i lep vam je život, sve najlepše vam želim u budućnosti. Živela Srbija.

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