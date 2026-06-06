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Prvo je objavio snimak obraćanja Andreja Plenkovića, koji je zemlji domaćinu, Crnoj Gori, izneo zahteve koji više zvuče kao ultimatumi. On je, kao najvažniji zahtev, postavio i pitanje granica zemlje domaćina.

- Obeštećenje logoraša. Dakle, to je tema koja je ključna i za koju želimo da se postigne bilateralni sporazum. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju četrnaestoro nestalih koji se još uvek tako vode, iz domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina, što je posebno važno. Četvrto je da se reše imovinsko-pravna pitanja hrvatskih porodica ovde u Crnoj Gori, i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granica, koja je posebno važna - rekao je Plenković u Tivtu.

Sa druge strane, u snimku se čuje i izjava predsednika Aleksandra Vučića, koji je i pored svih provokacija, napada i sramnih transparenata, iz Crne Gore poslao poruku mira i sloge.

- Ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća, i može neko da piše šta god hoće po zidovima, obično na tarabama svašta piše, al se niko ne zaleće. Tako da nije to problem. Ovde živi nama bratski narod, i naš odnos će uvek biti takav. Za one koji su se zabrinuli hoćemo li nekoga puštati ili nećemo, ja sam razgovarao sinoć sa pripadnicima naših bezbednosnih službi, naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju. Tako da nema tu velike filozofije.

Knežević je uz snimak objavio i tekst pod naslovom: "Hrvatska pobeđuje".

- Da su deportovani državljani Srbije u Tivat došli s transparentima: "Pumpaj" ili "Studenti pobjeđuju", gostoprimna ANB i Kavački klan bi im prostrli crveni tepih sve do hotela "Regent" u kom bi dobili narukvice “all inclusive”. Ovako su "besramnici" jedni došli s transparentom: "Srbija pobjeđuje!". Izgleda je trebalo da piše: "Srbija gubi", da bi im naš bezbjednosni sektor dozvolio da uđu u Crnu Goru. A kakvi su to prevejani "kriminalci" najbolje govori što su unaprijed bukirali smještaj i platili za isti. Sve su radili javno da ne bi izgledalo tajno. Dok su ovi "naši" sve radili tajno da bi ispalo javno. Tako je na ulazu u Cetinje okačen pogrdan transparent upućen Aleksandru Vučiću da nemam nikakvu sumnju da je u tome učestvovala cetinjska vlast udružena sa kriminalnim filijalama Kavčana koji suštinski upravljaju ovim gradom. Međutim, ako se vratimo u 12. jul 1941. kad je dio Cetinjana dočekao s pjesmom i cvijećem talijanske okupatore, onda je bolje što predsjedniku Srbije nije poželjena dobrodošlica. Mada kad bolje razmislim, možda su oni i u pravu, što će Vučić u Crnoj Gori - napisao je Knežević.

On je istakao da su u Crnu Goru došli Čanak, Sonja Biserko, Nataša Kandić, to bi imalo smisla, ali, navodeći ironično, provokacija je i hibridno delovanje da u državu u kojoj živi 33 odsto Srba dođe predsednik Srbije.

Milan Knežević Foto: Marko Karović

- Dosad je u Crnoj Gori bilo hibridno djelovanje kad vam hakeri sa servera državne uprave izvuku sve podatke jer su naši službenici posjećivali porno sajtove. Sad je hibridno djelovanje prošireno na tetovaže i odlazak u teretanu. Ali zašto onda nije protjeran i premijer Spajić u Japan, i on ima tetovažu i ide u teretanu? A da sam se ja pitao protjerao bih i Emanuela Makrona zbog džogiranja Tivtom, ko je on da promoviše zdrave stilove života u ranim jutarnjim časovima dok nismo ni kafu popili, a kamoli burek omirisali. Ipak, mnogo je važno da za hibridno djelovanje nisu označeni osam uslova Andreja Plenkovića koje nam je saopštio kao zelenaš koji podsjeća svog dužnika kad je sve propustio da mu plati kamatu - napisao je lider DNP.

On kaže da će Crnogorci možda do sledećeg samita utvrditi najzad da od Srbije nemaju bratskije države, i da su crnogorski i srpski obraz delovi istog lica, kao i da to nikakvi transparenti ne mogu isprljati.

- Imajte to na umu kad u "Galeriji" budete ispijali deseti dojč i kačili na Instagram, jer kakav je to život, ako svi ne znaju da ste bili u Beogradu, a da vas je dočekao samo transparent za Expo. I svi ćute, umjesto da ga postave na taj gumenjak kojim je došao i vrate u lijepu njihovu dok se more ljubi s nebom - istakao je Knežević.

Milan Knežević Foto: Kurir

On dodaje da je javno političko uriniranje Andreja Plenkovića po Crnoj Gori prešlo sve granice.

- Ostalo je jos samo da nam ispostavi uslov da Tompson pjeva 13. jula na Cetinju (što nekima ne bi smetalo), i da naša kapitulacija bude potpuna. A na ulazu u grad bi pisalo: "Plenkoviću brate, upiši nas u Hrvate!" Ukoliko prihvatimo ovih osam hrvatskih uslova, onda nema dvojbe da smo veći Hrvati od Hrvata i da je Sekula Drljević bio u pravu. A zamislite, da je Aleksandar Vučić tražio da mu u hotelsku sobu donesu mekši jastuk ili cijeđenu pomorandžu, mislim da bi dobili još jedan transparent iz ANB-a: "Vučiću dalje kandže od crnogorske pomorandže!" U početku me bilo sramota što djelovi bezbjednosnog sektora učestvuju u kampanji dehumanizacije i kriminalizacije srpskog predsjednika, a onda sam počeo da uživam u njihovoj nemoći kad su od Vučića dobijali odgovore koji su ih razgolitili kao kad su bili u porodilištu. Vučić je bio njihova babica, otkinuo im je pupčanu vrpcu i stavio u kolijevku dok ne stignu pelene od kuće. Samo mi je žao što ovi serdari iz porodilišta ne skupiše ostatke Aptamila (hrana za bebe) i makar djelimično se ne obratiše Plenkoviću da ga pitaju za Loru i mučenike šavničko-nikšićke grupe - napisao je lider DNP.

Dodaje i da ovako ispada da će Crna Gora, zato što su ih Hrvati ubijali, morati da plati odštetu od 17 miliona evra njima koji su ostali živi.