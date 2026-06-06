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Dve vesti koje su ovih dana stigle iz Sjedinjenih Američkih Država prošle su gotovo neprimećeno u domaćoj javnosti, iako u diplomatskim krugovima imaju značaj kao signal daljeg stabilizovanja i jačanja odnosa između Srbije i SAD.

Prva dolazi od Gevina Vaksa, komesara Sjedinjenih Američkih Država za specijalizovanu međunarodnu izložbu EXPO 2027, koji ukazuje da u Vašingtonu postoji prostor za intenziviranje saradnje sa Srbijom, pre svega u oblastima investicija, ekonomije i odbrane, uz ocenu da se Srbija sve više posmatra kao partner čiji značaj raste i u političkom i u ekonomskom smislu.

- Postoji veliki prostor i potencijal za investicije, ekonomsku saradnju i saradnju u oblasti odbrane. U Srbiji vidimo da predsednik Tramp ima veoma snažnu podršku i mislimo da se to prenosi na polje javne diplomatije, gde raste podrška SAD kao partneru - rekao je Vaks.

Foto: Zoltan Mathe/MTI

Vaks je rekao da je Tramp nedavno čak i podelio članak na društvenim mrežama o obnovi i jačanju bilateralnih odnosa između Srbije i SAD.

- Bili smo saveznici u oba svetska rata. Imamo dugu zajedničku istoriju. U SAD živi velika srpsko-američka zajednica, tako da postoji mnogo temelja na kojima može dalje da se gradi saradnja. Kada govorimo o Ekspu, američke kompanije su u samom vrhu bilo da je reč o Arčeru (Archeru) ili Cisku (Cisco). Nalazimo se u centru pažnje u komercijalnom i korporativnom smislu, ispred mnogih drugih država i kompanija u svojim industrijama”, dodao je.

Druga poruka, koja u domaćim medijima nije dobila mnogo pažnje, dolazi od američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je u Kongresu govorio o Zapadnom Balkanu i politici NATO-a.

Foto: AP/Evan Vucci

Rubio je tom prilikom poručio da je Alijansa trenutno fokusirana na druga strateška pitanja, kao i da pitanje proširenja NATO-a, uključujući i lažnu državu Kosovo, u ovom trenutku nije među prioritetima članica.

- NATO je trenutno fokusiran na druga pitanja, a proširenje, posebno u slučaju Kosova, nije u vrhu agende nekih od ovih država - naveo je Rubio i dodao da to ne znači da se ovo nikada neće dogoditi.

Ove dve naizgled tihe poruke iz Vašingtona zapravo predstavljaju krupan diplomatski trijumf Srbije i jasan signal promena u američkoj spoljnoj politici. Dok otvorene pohvale američkog EXPO komesara i podrška samog Trampa aludiraju da bi Srbija mogla da zauzme mesto ključnog ekonomskog i vojnog partnera SAD na Zapadnom Balkanu na temeljima starog savezništva, otrežnjujuća poruka Marka Rubija da proširenje NATO-a lažnom državom Kosovo uopšte nije tema, zadaje bolan udarac Prištini. Beograd je uspeo da promeni narativ u sopstvenu korist, dokazujući da se bez stabilne i ekonomski jake Srbije na ovim prostorima više ne može doneti nijedna krupna geopolitička odluka.