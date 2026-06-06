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Urednik blokaderske televizije Nova S Slobodan Georgiev i predsednik Nezavisnog udruženja novinara (NUNS) Željko Bodrožić govorili su o građanima koji su celivali Pojas Presvete Bogorodice koji boravi u od 20. maja u Hramu Svetog Save u Beogradu, a donet je iz manasitra Vatoped na Svetoj Gori.

Tom prilikom, Bodrožić je izneo svoje viđenje okupljanja građana kod Hrama Svetog Save i interesovanja za relikviju.

- Taj mimohod oko Hrama i celivanje tog pojasa Bogorodice, isto pokazuje da je naše društvo, osim tog nekog, ajde to ćemo se osvrnuti šta se može reći o toj veri ili praznoverju o natprirodnim čudima, ovo isto pokazuje da je dobar deo našeg naroda nesnađen i da je jednostavno izgubio svaku ono, sigurnost u institucije i da veruju čuda i natprirodno - rekao je Bodrožić.

Govoreći o velikom broju građana koji su dolazili da vide i celivaju relikviju, Boždrović je izneo i sledeću ocenu:

- Sada i ovaj skup oko Hrama...to je u suštini državni projekat na koji je pristala Srpska pravoslavna crkva da učestvuje. Vidi se i po tome kad su izašli sa prvom cifrom koliko je ljudi, to je masa ljudi, veliki broj ljudi, ali nemoguće da prođe pola miliona ljudi za nekoliko dana tuda i da svako se zadrži, ne znam ni ja, sekund jedan po toj njihovoj računici - rekao je Bodrožić.

Više o tome šta su govorili Georgiev i Bodrožić možete pogledati u videu: