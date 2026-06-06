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Grad Niš, Medicinski fakultet i Univerzitetski klinički centar, kroz rad Centra za simulacionu medicinu, za mesec dana uspešno su edukovali lične pratioce iz Centra "Mara", a danas su u Gradskoj kući uručeni sertifikati.

Obuka je obuhvatila osnovne mere kardio-pulmonalne reanimacije, kao i postupke zbrinjavanja hitnih stanja u dečjoj populaciji. Na ovaj način kompletno osoblje zaposleno kao lični pratioci dece uzrasta od 6 do 18 godina prošlo je stručno usavršavanje i steklo nova znanja i veštine neophodne za blagovremeno i pravilno reagovanje u vanrednim situacijama, saopštio je Grad Niš.

- Mi smo u ovom trenutku, za ove usluge, izdvojili devet puta više sredstava nego što je to bilo pre tri godine, kada smo bili u samom začetku. Kasnije smo povezali staž i tako vezali ljude za radna mesta. Ponosan sam na to da za ovu uslugu danas izdvajamo 2,2 miliona evra, što je zaista iznos koji, složićete se, nije mali u odnosu na mogućnosti koje imamo, što pokazuje da grad jako brine o ljudima kojima su ovakve usluge potrebne - rekao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Foto: Grad Niš

Pavlović dodaje da je ova obuka još jedna životna veština koju je lepo naučiti.

- Verujem da bi svako voleo da nauči kako da se ponaša u određenim situacijama. Želim svima da čestitam i poručim da u narednom periodu zajedničke unapredimo uslove, kako budemo dobijali informacije i kakve potrebe budu postojale, upravo od Centra “Mara” i od drugih ustanova socijalne zaštite - kazao je Pavlović i istakao da će Grad u budućnosti sve više baviti osobama kojima je potrebna pomoć, u smislu pružanja pomoći.

Dekan Medicinskog fakulteta Aleksandar Mitić kaže da je ponosan na činjenicu da je Niš prvi u Srbiji koji je uradio ovako lepu i plemenitu stvar.

Foto: Grad Niš

- Drago mi je što sa Gradom imamo divnu saradnju, a još draže mi je što je ovo prvi put urađeno u Nišu, odnosno u našoj republici. Nadam se da će u narednom periodu biti još ovakvih projekata, kako naši ljudi ne bi morali da brinu kada imamo ovako stručne i posvećene ljude iz Centra "Mara" i drugih ustanova - kazao je Mitić.

Profesorkе Vesna Marijanović sa Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju i Ivanа Budić aktivno su učestvovale u ovoj edukaciji.

- Mislim da je ovaj edukativni kurs bio izuzetno uspešan i važan za sve lične pratioce dece koji rade u Centru “Mara”. Ova edukacija im mnogo znači, jer stiču veštine kako da na vreme prepoznaju znake srčanog zastoja i kako da reaguju u narednim koracima, odnosno da bez straha i nedostatka samopouzdanja pozovu hitnu medicinsku pomoć - rekla je profesorka Marijanović.

Sticanjem ovih veština, koje uključuju i započinjanje reanimacije, oni podižu kvalitet svoje usluge, ali i sopstveno samopouzdanje u primeni svih neophodnih mera kod pacijenata, čime direktno doprinose većim šansama za preživljavanje dece u hitnim situacijama.

Foto: Grad Niš

- Polaznici su bili izuzetno aktivni, zainteresovani i motivisani da što više nauče. Podsticali smo njihovo međusobno učešće u prepoznavanju simptoma, proveri pulsa, proceni stanja pacijenta i pravilnom izvođenju spoljašnje masaže srca - kazala je profesorka.

Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra, ističe da je ceo projekat zapravo želja da se poveća bezbednost dece o kojoj brinu lični pratioci.

- Ovo je jasan pokazatelj da Grad Niš, Medicinski fakultet i UKC Niš pokazuju izuzetnu saradnju, kao i da zdravstvene, naučne i lokalne institucije, poput Centra “Mara”, teže tome da svakoga dana unapređuju kvalitet pruženih usluga, bilo da su zdravstvene ili drugog tipa. Ovom akcijom smo prvi put u našoj zemlji pokazali ne samo da brinemo o toj deci, već i da ljude koji brinu o deci i odraslim osobama osposobljavamo da budu sigurni i bezbedni prilikom svog angažovanja - rekao je Nikolić.

Foto: Grad Niš

Usluga ličnog pratioca deteta i usluga personalne asistencije u okviru Centra počele su sa radom 2023. godine, nekada sa 100 danas sa 210 korisnika.

- Veoma je važno što Grad prepoznaje značaj i potrebu za ove dve usluge, s obzirom na to da su namenjene deci. Sa povećanjem broja korisnika rasla su i budžetska sredstva. Od osnivanja usluge, kada je za nju bilo izdvojeno 30 miliona dinara, danas Grad izdvaja čak devet puta više sredstava za ove dve usluge - kazala je Milijana Stanković, direktorka Centra "Mara" koja dodaje da je na ovaj način usluga dobila novu, kvalitetniju dimenziju.

- Naši lični pratioci sada su obučeni da reaguju u hitnim situacijama kada je život korisnika ugrožen - zaključila je direktorka Stanković.

Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju bezbednosti i kvaliteta brige o deci, a istovremeno potvrđuje važnost saradnje obrazovnih, zdravstvenih i lokalnih institucija u stvaranju sigurnijeg okruženja za najmlađe sugrađane.