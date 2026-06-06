Slušaj vest

Geopolitika i podzemlje ponovo ukrštaju puteve na Balkanu.BIA izdaje dramatično "crveno upozorenje" - život predsednika Republike Aleksandra Vučića direktno je ugrožen ukoliko ode u Tivat na Samit Evropska unija - Zapadni Balkan. Dok operativni podaci govore da se vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer nalazi na teritoriji Crne Gore, zvanični Beograd se suočava sa novim bezbednosnim prstenom opasnosti. Ko garantuje bezbednost predsednika države na teritoriji susedne zemlje?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Milan Milović, pukovnik u penziji i Milan Glamočanin, načelnik Uprave savezne policije.

Bezbednosne procene i međunarodna saradnja službi pred Samit u Tivtu

Ako je BIA imala ovakve podatke o ugroženosti našeg predsednika, ne bi izdala ovakvo upozorenje da ih nije imala. Postavlja se pitanje da li je odlazak u Tivat bio svesno izlaganje bezbednosnom riziku. Milan Glamočanin kaže da, kada predsednik putuje, postoji jasan protokol koji definiše sve mere kako bi se obezbedila njegova sigurnost, naročito kada je reč o službenim posetama.

- Ako je naša služba imala te informacije, ona mora da sarađuje sa domaćinom i da razmenjuje podatke. Čudi me da njihova služba nije imala te informacije, a da smo mi mogli da ih dostavimo, jer službe moraju da sarađuju. Na terenu su tada domaće službe glavne.

Milan Glamočanin Foto: Kurir Televizija

Milan Milović se nadovezao:

- Kada se dešava međunarodni skup ili samit, nemoguće je da se on organizuje bez saradnje svih obaveštajnih agencija. Zemlja domaćin dobija informacije od zemalja učesnica, ali i od država koje imaju veoma jake službe. Nijednom zvanično izabranom organu bezbednosti nije u interesu da se gostujućem premijeru ili predsedniku nešto desi. Gledajte sada o čemu se radi - Crna Gora je, javna je tajna, do pre godinu dana uhapsila 52 oficira za samo nekoliko meseci. To govori o dubokoj i korenitoj upletenosti organizovanog kriminala u državne bezbednosne strukture. Što se tiče same Agencije za nacionalnu bezbednost, siguran sam da oni ne bi dozvolili da se našem predsedniku desi bilo šta. Međutim, prethodnih 20 godina kriminalne grupe su instalirale svoje ljude u državne institucije i to se ne može očistiti za tri, četiri ili pet meseci - taj proces će još trajati. Ovo što je uradio predsednik Vučić, siguran sam da je dobio saglasnost i nekog međunarodnog faktora da može da ode tamo.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

Bezbednosni protokoli i odgovornost službi tokom posete predsednika

Na pitanje ko bi bio kriv da se nešto desilo, Milović kaže da bi to bio propust, kao u slučaju kada je nastradao Đinđić.

Milan Glamočanin nadovezao se i rekao da postoji ustaljeni protokol za odlazak predsednika u inostranstvo i da se život predsednika ne prepušta bilo kome u drugoj državi, već da se tačno zna ko su predstavnici crnogorskih službi na terenu i ko je glavni.

- Prođe se ta maršuta, naši moraju zajedno sa pripadnicima crnogorske nacionalne agencije za bezbednost da prođu taj deo i da ga pregledaju. Bez obzira na kontradiverzionu zaštitu, oni moraju i taj deo da kontrolišu. Naravno, postavlja se i snajperska zaštita kako bi se sprečio bilo kakav incident, jer je teren specifičan - blizu je more, blizu su planine, mesto nije veliko, ali može biti pogodno za druge vrste napada.

01:49 Milović o bezbednosti samita: Međunarodna saradnja ključna za zaštitu zvaničnika Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs