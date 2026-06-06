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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži Iks povodom pisanja podgoričkih "Vijesti", ocenivši da pojedini mediji u Crnoj Gori, kako je navela, učestvuju u kriminalizaciji i dehumanizaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.

- Određeni mediji u Crnoj Gori u kriminalizaciji i dehumanizaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice idu toliko daleko da njega i članove njegove porodice nazivaju kriminalcima, a šefa kavačkog klana Radoja Zvicera "književnim likom" i "načinom da srpski predsednik sebe objavi kao žrtvu". Za te medije, Zvicer je heroj i mučenik, a porodica Vučić vodi kriminalni "porodični posao". Samo što u realnom svetu taj "književni lik" od ljudi pravi ćevape i jedan je od najopasnijih i najtraženijih kriminalaca na svetu, a Aleksandar Vućić je jedini koji je objavio rat protiv takve mafije i zadao joj najteži udarac u Srbiji. I to znaju svi. Biće da to određene krugove u Crnoj Gori boli - navela je Brnabićeva.

Uz objavu je priložila isečke iz teksta "Vijesti", u kojima su posebno istaknuti delovi u kojima se pominju porodica predsednika Srbije i Zvicer.

Kurir Politika

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