- Određeni mediji u Crnoj Gori u kriminalizaciji i dehumanizaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice idu toliko daleko da njega i članove njegove porodice nazivaju kriminalcima, a šefa kavačkog klana Radoja Zvicera "književnim likom" i "načinom da srpski predsednik sebe objavi kao žrtvu". Za te medije, Zvicer je heroj i mučenik, a porodica Vučić vodi kriminalni "porodični posao". Samo što u realnom svetu taj "književni lik" od ljudi pravi ćevape i jedan je od najopasnijih i najtraženijih kriminalaca na svetu, a Aleksandar Vućić je jedini koji je objavio rat protiv takve mafije i zadao joj najteži udarac u Srbiji. I to znaju svi. Biće da to određene krugove u Crnoj Gori boli - navela je Brnabićeva.