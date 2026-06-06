Vratio sam se u Srbiju i ne mogu da sakrijem svoju sreću

Nakon povratka iz Tivta, predsednik Vučić je poručio da ne krije zadovoljstvo što je ponovo u Srbiji, gde je vreme proveo s prijateljima iz Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu, u razgovoru i druženju uz domaće proizvode i mlade ljude koji, kako je naveo, vredno rade i uče.

- Vratio sam se u Srbiju i ne mogu da sakrijem svoju sreću. Uz prave evropske vrednosti, slaninu, kobasice i kulen, uživam s prijateljima iz Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu - napisao je predsednik Vučić.

Ovde prikupljamo ljude koji vredno rade, uče i razmenjuju iskustva. Kada i mi dođemo, ponešto i naučimo od njih. Danas sam, pošto sam ogladneo i nisam ništa jeo od jutros, a i u Crnoj Gori je bila sva ova "evropska" hrana, rešio da jedem kobasice, kulen, slaninu i kozji sir - svega ima - napisao je predsednik.

On je istakao da želi ovaj trenutak i ovaj obrok da podeli s mladim ljudima iz Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu, pa da onda, kako kaže, "nastavimo da radimo".

- Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji na podršci u prethodnih 48 sati, posebno Srbima u Crnoj Gori koji su bili uz nas u nelakim momentima. Posebno sam ponosan na mlade ljude koji su uvek i na svakom mestu spremni da uče i da se bore za Srbiju i da brane i štite naše nacionalne interese. Meni je čast da ih ponekad poslužim. Mi smo ovde imali punu pušnicu donedavno svih ovih stvari, sada ćemo morati da organizujemo novi svinjokolj i da je ponovo napunimo, da budemo pravi domaćini, što svi znamo da jesmo - zaključio je Vučić.