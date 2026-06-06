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Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević obišao je danas selo Kolut kod Sombora i razgovarao sa građanima istakavši da su baš na severu Vojvodine najdublji napadi na integritet države.

Obilasku Koluta prisustvovao je i gradonačelnik Sombora Antonio Ratković i sekretar Pokrajinske vlade Dušanka Golubović.

- Mislim da je deset godina prošlo otkad sam poslednji put bio u Kolutu. Hvala vam na lepom dočeku i prilici da se danas družimo, da se nismo zaboravili. Hteo bih svima iz Sombora, domaćinima iz Koluta, da se zahvalim na svemu što ste izdržali prethodnih 19 meseci. Izdržali smo i koronu, poplave, javni dug koji smo nasledili. Da vas nije bilo, običnog naroda ove države, ne bi ni rukovodstvo uspelo da sačuva državu. Ovo je bio dubok napad, napali su nam tamo gde nam idu đaci, pokušali da posvađaju bake i deke sa unucima, da nas uvrede na verskoj osnovi. Mnogo zla su naneli, tobože žaleći za velikom tragedijom. Verujem da ste razumeli sve što nam se desilo i da ste zbog toga sačuvali državu - rekao je Vučević.

Vučević je naveo da ne moraju svi o svemu isto da misle, ali da to ne znači da treba jedni druge da prebijamo, spalimo.

- Mislim da smo kao ova politika koju predvodi Vučić i naša stranka pokazali političku zrelost i odgovornost. Mi smo prihvatali i objektivnu odgovornost za razliku od blokadera. Želim da vas zamolim, uskoro će nam izbori, da dostojanstveno i odgovorno pružimo politički otpor onima koji bi da nam sruše države. Siguran sam da ogromna većina studenata ne želi da vređa roditelje. Kada dođu izbori, i pre toga, da razgovarate sa ljudima i objasnite važnost izbora. Odlučivaćemo kuda ćemo dalje. Posle izbora nema kajanja. Ovde na severu Srbije, Vojvodine i Bačke, bez obrzira da li ste Srbi, Bunjevci, Šokci, Hrvati, da pogledate šta nam rade ovde i koliko je najdublji napad ovde, da nas razdvoje. Sada valjda treba i mi da se pakujemo na traktore, jer su tako zamislili Gruhonjić, Vasić ili Mila Pajić. Oni govore da smo mi ubice, da smo mi ovde nasilno dovedeni. To nije igra i nemojte da dozvolimo da nam Gruhonjić i Vasić govore šta smemo da uradimo, jer mi njima ne govorimo - rekao je Vučević.

Lider naprednjaka zahvalio se građanima na podršci.

- Hvala još jednom, verujem da će lista koju će predvoditi predsednik države dati sve od sebe da blokaderima pokvari ubedljivu pobedu, kako oni misle. Verujem da ćemo uskoro videti intenzivnije radove na saobraćajnici, da povežemo zapadnobački okrug i severnobanatski sa ostatkom države. Da deca ne moraju da napuštaju kuću, nego da odu i u Sombor, Novi Sad, Beograd i da se vrate. Antonio puno posla te čeka, mislim da će biti važnih investicija. Tebe kao gradonačelnika molim da ne zaboraviš sva mesta oko Sombora. Idemo da pobedimo na izborima, da pobedimo za našu decu, da nas niko ne deli i ne svađa. Mi smo najveća porodica! živeo Kolut, Sombor, naša ravna Bačka, naša jedina nikad pokorena, nezavisna i slobodna Srbija! Živela Srbija - poručio je Vučević.