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Poznati forenzičar Časlav Ristić, koji je tokom karijere radio na nekim od najznačajnijih slučajeva u Srbiji, govorio je o uviđaju u vili Mir nakon predaje Slobodana Miloševića 1. aprila 2001. godine. U emisiji "Priče sa uviđaja 13 - uviđaj u vili Milošević" ispričao je kako su izgledali pregovori, šta je njegova ekipa pronašla tokom uviđaja, ali i kako je reagovala Mira Marković kada su došli da prikupe dokaze.

Kako je počelo hapšenje Slobodana Miloševića

Ristić je podsetio da je akcija hapšenja bivšeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije počela 30. marta 2001. godine i trajala do ranih jutarnjih sati 1. aprila.

Kako je naveo, ispred vile Mir okupile su se pristalice SPS-a i JUL-a, ali i građani koji su smatrali da Milošević ne treba da bude uhapšen.

"Skandirali su 'Živeo Sloba', 'Živela Srbija', 'Živela Savezna Republika Jugoslavija' i pevali 'Hej Sloveni'", prisetio se Ristić, a prenosi Mondo.

Slobodan Milošević Foto: Peter Dejong / AFP / Profimedia

Prema njegovim rečima, Milošević je u tim trenucima bio okružen samo najužim krugom ljudi.

"Svi njegovi bliski drugovi, prijatelji i poznanici do tog momenta su ga napustili. Ostao je sa porodicom i malim brojem ljudi koji su verovali u njega", rekao je Ristić.

Višesatni pregovori i predaja

Glavni pregovarač u ime Vlade Srbije bio je Čedomir Jovanović, koji je u vilu ušao zajedno sa saradnicima.

"Bilo je pet-šest sati tvrdih pregovora. Sloba nije hteo da se preda, ali je na kraju odlučio da to učini kako ne bi došlo do sukoba", ispričao je Ristić.

On je naveo da je Milošević oko 4.50 sati ujutru izašao iz vile i seo u vozilo sa Čedomirom Jovanovićem.

Tada je, prema njegovim rečima, došlo do incidenta u kojem je učestvovala Miloševićeva ćerka Marija Milošević.

"Marija nikada nije prihvatala mogućnost da se njen otac preda. Bila je revoltirana i tada je došlo do pucnjave", naveo je Ristić.

Časlav Ristić Foto: Kurir Televizija

Šta je pronađeno tokom uviđaja

Već nekoliko sati nakon predaje, Ristićeva ekipa stigla je u vilu Mir kako bi obavila uviđaj.

"Ispred ulaza smo zatekli dva borbena vozila. U dvorištu smo pronašli automatsku pušku, pištolje, bajonete, čaure i tragove šok-bombi", naveo je on.

Forenzičari su, kako kaže, dokumentovali sva oštećenja i prikupili tragove koji su mogli biti značajni za kasnije postupke.

Dan kasnije usledila je dopuna uviđaja zbog tragova pucnjave unutar same vile.

Susret sa Mirom Marković

Najviše pažnje izazvao je deo Ristićevog svedočenja koji se odnosi na susret sa Mirom Marković.

On tvrdi da su tokom dopune uviđaja imali uredan nalog istražnog sudije, ali da je supruga Slobodana Miloševića negodovala zbog njihovog prisustva.

Mira Marković i Slobodan Milošević Foto: EPA/Srđan Suki

"U tom momentu meni je skočila na leđa. Vikala je: 'Šta radiš, bre? Oštetićeš mi parket! I ovako je oštećen, a ti sa tim šrafcigerom da mi oštetiš parket. To nema smisla'", ispričao je Ristić.

Kako je objasnio, pokušavao je da iz parketa izvadi projektil koji je predstavljao dokaz u istrazi.

"Karlo, molim te, interveniši ovde. Nemoj da me ometa u vršenju uviđaja", rekao je tada kolegi Draganu Karleuši.

Uviđaj koji nikada nije zaboravio

Iako je tokom karijere radio na velikom broju složenih slučajeva, Ristić kaže da mu je upravo ovaj događaj ostao duboko urezan u sećanje.

"Pored uviđaja prilikom iskopavanja Ivana Stambolića, ovaj uviđaj prilikom hapšenja Slobodana Miloševića ostaće mi u trajnom sećanju."

Dodao je da su to događaji koji se dešavaju samo jednom u profesionalnom životu.