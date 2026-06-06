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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić posetila je Nove Banovce gde su je građani veoma srdačno dočekali i poručili da su odlučni u nameri da daju čvrstu podršku Srpskoj naprednoj stranci i predsedniku Aleksandru Vučiću.

Brnabić je putem Instagrama sumirala utiske, te istakla da je zajedništvo naša najveća snaga i nešto što nam niko nikada ne može oduzeti.

00:18 Ana Brnabić Novi Banovci Izvor: Kurir

- Popodne prepuno osmeha u Novim Banovcima. Običan narod koji iskazuje ljubav prema svojoj otadžbini i daje podršku svom predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi za još snažniju, prosperitetniju i slobodnu Srbiju. Zajedništvo je naša najveća snaga i nešto što nam niko nikada ne može oduzeti. Zaista, u svakom delu Srbije koji sam obišla energija je fantastična, ali deluje mi da je danas u Novim Banovcima bilo posebno.

00:12 Ana Brnabić Novi Banovci 1 Izvor: Kurir

- Što su napadi na Vučića jači i podmukliji, naš narod će još snažnije ustati, dići glas i jasno i glasno reći da čvrsto stoje uz državotvornu politiku predsednika Srbije. Ogromna zahvalnost svim ljudima na svemu, što nikada nisu odustali, što nisu poklekli pred blokaderskim terorom i što će nastaviti da budu naša najveća snaga. A mi iz SNS-a ćemo zauvek verovati u niih i zajedno nastavljamo putem uspeha. Srbija pobeđuje! - poručila je Brnabić.

1/3 Vidi galeriju Ana Brnabić u Novim Banovcima Foto: Instagram