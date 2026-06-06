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Veliko narodno veselje i skup "Srbija pobeđuje" održan je danas nadomak Kraljeva, u mestu Oplanić, a skupu je prisustvovao i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Darko Glišić.

Na snimcima koji se uveliko dele na društvenim mrežama vidi se vesela atmosfera, a okupljeni navode da je skup bio toliko posećen da "ni igla nije mogla da padne".

Ministra za javna ulaganja Darka Glišića dočekalo je preko hiljadu ljudi na Narodnom veselju. 

Podsećamo SNS je veliki skup održao i u Čoki, ali i u Novim Banovcima, gde se građanima pridružila predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, o čemu možete više da pročitate OVDE

Kurir.rs

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