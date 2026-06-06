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Veza između blokadera i Hrvata sve je jača, postaje gotovo neraskidiva...

Pavle Grbović i hrvatski mediji su samo poslednji u nizu sličnih "parova".

Predsednik PSG-a je zakukao na Srbiju i to kod Hrvata.

Kao i obično, hrvatski mediji su jedva dočekali i velikodušno mu ustupili prostor, samo da pljuje po Srbiji.

"Da sam na Vučićevom mestu, ne bih mirno spavao. Njegov radikalsko-mafijaški sistem sve je bliži kraju", naslov je skandaloznog teksta objavljenog u "Večernjem listu".

Foto: Printscreen

Intervju sa blokaderom Grbovićem je dugačak, a on sve vreme vređa i bez argumenata kritikuje i našu zemlju i predsednika Aleksandra Vučića. Pokušava čak da nipodaštava Vučićeve očigledne diplomatske podvige poput puta u Kinu gde je obezbedio investicije od milijardu evra.

Grbović poručuje da se građani više plaše policije nego kriminalaca, ocenio da se Srbija nalazi u najgoroj poziciji na evropskom putu i založio se za formiranje širokog proevropskog fronta.