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Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država ušli su u novu, ogoljenu fazu. Dok iz Vašingtona stiže zvanični izveštaj Stejt departmenta koji najavljuje novu eru odnosa i pokretanje Strateškog dijaloga sa Srbijom, a Bela kuća nominuje novog ambasadora Majkla Janga, ekonomski pokazatelji šalju drugačiju poruku.

Sankcije Naftnoj industriji Srbije, carinske tarife od 37 odsto, blokada izvoza guma iz zrenjaninskog Linglonga i tiho povlačenje investitora iz projekta Generalštab jasno ukazuju na to da administracija Donalda Trampa nema mnogo prostora za geopolitičke nejasnoće. Vašington, čini se, više nije spreman da toleriše spoljnopolitičku dvosmislenost Beograda.

Da li Srbija dobija strateško partnerstvo ili se suočava sa ekonomskim ultimatumima? Kako će balansirati između Vašingtona, Moskve i Pekinga u trenutku kada prostor za neutralnost postaje sve uži?

O ovim temama su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Perko Matović, savetnik predsednika Ruskog istorijskog društva, Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku bezbednost i stabilnost i Tomislav Kresović, novinar i publicista.

Ekonomski interesi Srbije, američki uticaj i energetski projekti u fokusu

Šta Srbija konkretno dobija, a šta Amerika zauzvrat očekuje od Beograda, govorio je Miodrag Kapor:

- To je sada diskutabilno, da li zaista žele da istisnu ruski uticaj ili možda pre žele da istisnu uticaj Evropske unije u ovoj trenutnoj situaciji. Ne radi se samo o Srbiji, radi se i o Bosni i Hercegovini. Nije to baš tako jednostrano da Sjedinjene Države imaju jednog čoveka koji vodi jednu politiku. Mi imamo i dalje predstavnike u okviru same američke administracije koji žele da se Srbija otkloni od istočnih interesa, ali s druge strane imamo zvaničnu politiku koja vodi takozvanu MAGA politiku, dakle "Amerika na prvom mestu", iako bih pre rekao izvršnu vlast na prvom mestu u Sjedinjenim Državama, a za narod se malo manje vodi računa. Imamo i situaciju u vezi sa energetskom saradnjom. Dosta je bitan projekat Đerdap 3 koji bi trebalo da se radi, međutim tu postoji mnogo otvorenih pitanja. Takođe, pitanje NIS-a, gde je otvoreno šta će se dalje dešavati, jer s jedne strane imamo kratke vremenske intervale koji se produžavaju da bi se završili pregovori, a s druge strane imamo vrlo blagonaklon odnos prema Kremlju, a Rusima svakako nije u interesu da prodaju Naftnu industriju Srbije.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Geopolitički interesi SAD i pozicioniranje Balkana

Tomislav Kresović prokomentarisao je američku politiku i geopolitičke odnose u regionu:

- Američka politika je vrlo dinamična sada. Slažem se sa gospodinom Kaporom da je cilj američke politike sada istiskivanje dela Evropske unije sa prostora Balkana. Druga stvar je da se interesno dogovara sa Rusijom o podeli interesa i interesnih sfera, i zbog rata u Ukrajini, gde bi Rusi mogli izaći na Dunav, pa bi se tada podelile interesne sfere sa Amerikancima, dok bi Evropska unija bila učinjena zavisnom od američke ekonomije. Na Balkanu je to pre svega politika Donalda Trampa, da njegova firma i prijatelji njegovih firmi budu dominantni ovde. Znači, on ne gleda interese Amerike, nego interese svog lobija u svojoj politici. Važno je i pitanje kontrole ovog prostora, između ostalog i u borbi protiv narkotika, jer kolumbijska mafija ide preko Crne Gore i Balkana, heroinska ruta ide preko Turske i praktično je balkanska ruta ključna, posle italijanske mafije. Cilj Amerike je da izvrši kontrolu ovog regiona, da zadrži NATO prisustvo u Bosni i na Kosovu i Metohiji i da učini balkanske zemlje potpuno potčinjenim američkim uticajima, uz blagi uticaj Rusije i potiskivanje kineske ekonomije.

Tomislav Kresović Foto: Kurir Televizija

Neutralnost Srbije između velikih sila i ograničenja spoljnopolitičkih pritisaka

Perko Matović prokomentarisao je koliko je moguće balansiranje između velikih sila i da li je moguće investiranje i Amerikanaca i Rusa na istim prostorima:

- Što se tiče toga da li ćemo uspeti da ostanemo neutralni, ja se nadam da ćemo uspeti i sve su prilike da hoćemo. To je politika koju vodimo, to je jedina realna politika za Srbiju. Evropska unija ima od nas nerealna očekivanja, ali ta ista očekivanja imaju od nas i Sjedinjene Američke Države. Iz nekog razloga u Srbiji postoji oduševljenje Donaldom Trampom, ja ga ne delim - kaže Matović i dodaje:

- Ja sam apsolutno bez nekih velikih očekivanja šta Amerika može da nam ponudi. Od Evropske unije možemo da očekujemo samo ucenu: Rezolucija 1244, Rambuje, Dejtonski sporazum, to su nam sve obećavali, nikad ništa nije ispoštovano.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

01:52 Kresović o američkoj politici i Balkanu: Borba za uticaj u regionu i geopolitičke strategije velikih sila Izvor: Kurir televizija

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