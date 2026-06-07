DŽABE IM SVE PROVOKACIJE, INTERESI SRBIJE SU NA PRVOM MESTU! Vučić kratko i jasno odgovorio na niske udarce iz Tivta: Srbija ne kleči ni pred kim (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon povratka iz Tivta sa Samita EU-Zapadni Balkan, gde je imao seriju važnih sastanaka sa evropskim i svetskim liderima. Iako je poseta Crnoj Gori bila praćena ozbiljnim provokacijama – od vraćanja aviona sa srpskim državljanima za Beograd, preko uvredljivih transparenata, do žestoke medijske hajke – samit je dokazao da Srbija nije samo geografski deo ovog prostora, već ključna politička i strateška osovina bez koje se na Zapadnom Balkanu ne može doneti nijedna važna odluka.
Nakon svega, Vučić je poslao jasnu poruku na svom Instagram nalogu.
- Verujem u borbu i težak rad, ponosnu i uglednu Srbiju koja ne kleči ni pred kim - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.
Ovim rečima stavljena je tačka na pritiske iz Crne Gore. Ignorisanjem uvreda i fokusom na državnička pitanja, Srbija je u Crnoj Gori potvrdila status stabilnog regionalnog lidera koji vodi suverenu politiku i na provokacije odgovara radom i jasnim stavom.
Kurir.rs