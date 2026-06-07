Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon povratka iz Tivta sa Samita EU-Zapadni Balkan, gde je imao seriju važnih sastanaka sa evropskim i svetskim liderima. Iako je poseta Crnoj Gori bila praćena ozbiljnim provokacijama – od vraćanja aviona sa srpskim državljanima za Beograd, preko uvredljivih transparenata, do žestoke medijske hajke – samit je dokazao da Srbija nije samo geografski deo ovog prostora, već ključna politička i strateška osovina bez koje se na Zapadnom Balkanu ne može doneti nijedna važna odluka.