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Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističe partije Srbije Ivica Dačić rekao je da nije sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o izborima i podsetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Naveo je da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi.

- Ti interesi nisu bili poštovani i u istorijskom smislu kada je Crna Gora priznala Kosovo kao nezavisnu državu. To je direktno upereno, ne samo protiv istorije i sadašnjosti i budućnosti Srbije, nego je upereno, na kraju krajeva, protiv njihove istorije. Mislim da mi nemamo bližeg jedni od drugih i stvaranje takve jedne atmosfere, to je dokaz da nije samo Milo Đukanović bio problem. Problem je u stvaranju jedne antisrpske atmosfere i histerije koja nije dobra - rekao je Dačić u emisiji Za stolom sa Apostolom.

Istakao je da je prilikom jedne posete Crnoj Gori Milu Đukanoviću rekao da Srbija traži reciprocitet – da Srbi imaju sve što imaju Crnogorci u Srbiji.

Foto: Screenshot RTS

Govoreći o francusko-nemačkom predlogu o postepenoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, Dačić je ocenio da se sa tim "non-pejperom" kasni 20, 30 godina.

- Znate zašto to kažem? Zato što je bivša Jugoslavija bila po planu da bude pridružena članica Evropske unije. Pa što to tad nisu uradili? Pa da su to tad uradili, možda bismo izbegli ove sve ratove - rekao je Dačić.

Na pitanje da li će se kandidovati za predsednika na predstojećim izborima i da li očekuje podršku Aleksandra Vučića, Dačić je odgovorio da nisu razgovarali o izborima i podsetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu.

Govoreći o ubistvu na Senjaku, Dačić je rekao da unutrašnja kontrola MUP-a radi svoj posao i da je više od 3.000 policajaca procesuirano otkad postoji unutrašnja kontrola. Poručio je da zloupotrebe policije ne sme da bude, ali da se sa time suočava policija u celom svetu.