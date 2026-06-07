Slušaj vest

Crnogorski mediji su objavili lažno saopštenje sa konferencije za štampu Alekse Bečića, potpredsednika Vlade za bezbednost i odbranu, Danila Šaranovića, ministra unutrašnjih poslova i Lazara Šćepanovića, direktora Uprave policije, koji su govorili o bezbednosnim izazovima nedavno održanog Samita Evropska unija - Zapadni Balkan, koji je 5. juna održan u Tivtu.

U navedenom saopštenju, lažno je preneta vest da je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović naveo da je Uprava policije od BIA zatražila podatke o Radoju Zviceru da se krije na teritoriji Crne Gore, ali da nisu dobili odgovor od pomenute srpske bezbednosne agencije.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Shvativši da se iz same izjave vidi da je reč o notornoj laži, naknadno su promenili, kako sam naslov, tako i tekst u saopštenju.

Međutim, time laž nije ništa manja, s obzirom da apsolutno nikakvi upiti prema BIA nisu ni poslati.