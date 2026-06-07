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- Fridrih Merc u Tivtu nije rekao ništa što već dugo ne slušamo iz Brisela i Berlina, samo je ovaj put to izgovoreno bez diplomatskih rukavica. Srbiji se poručuje da „balansiranje između Kine, Rusije i Evrope nije moguće“. Srbija nije ničiji geopolitički privezak. Ozbiljne države vode politiku u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Posebno je nedosledno što nam takav zahtev isporučuju oni koji sami rade upravo suprotno od onoga što traže od Srbije - istakla je ona.

Ministarka Stamenkovski je dodala da je danas Kina prvi i najveći trgovinski partner Nemačke.

- Nemačke kompanije godinama masovno posluju na kineskom tržištu, a Berlin sa Pekingom razvija duboke ekonomske i industrijske veze vredne stotine milijardi evra. Istovremeno, Nemačka poslednjih godina intenzivno jača saradnju i sa Indijom od trgovine i tehnologije do energetike i bezbednosti. Kada Nemačka sarađuje sa Kinom i Indijom, to je „strateška politika“. Kada Srbija želi dobre odnose i sa Istokom i sa Zapadom, onda je to „problem“ - naglasila je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski ističe da Srbija treba da sarađuje sa svima koji poštuju njene interese.