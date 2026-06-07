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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević razgovarao je danas sa građanima Futoga, poručivši da predstoji politička borba za Novi Sad i Vojvodinu i pozvavši članove i simpatizere stranke da se pripremaju za naredne izbore.

- Fantastična atmosfera danas u Futogu! Siguran sam da Novi Sad pobeđuje, Vojvodina pobeđuje i Srbija pobeđuje! - napisao je on na instagramu.

Vučević je naveo da je Novi Sad u prethodnom periodu prošao kroz teške izazove, ali da je uveren da su pristojnost, odgovornost i rad jači od svake podele i svakog pokušaja da se nesreće i tragedije zloupotrebe u političke svrhe.

- Pred nama je nova politička borba za Novi Sad, Vojvodinu i Srbiju. Zato pozivam sve naše članove, simpatizere i ljude koji veruju u razvoj, stabilnost i napredak da se pripremaju za izbore kad god oni bili raspisani. Ne smemo da dozvolimo da se Srbija vrati u vreme podela i zastoja. Nastavićemo da gradimo, radimo i borimo se za još snažniji Novi Sad i još uspešniju Srbiju. Odavde iz Futoga poručujemo predsedniku Aleksandru Vučiću – Novi Sad je uz tebe, Vojvodina je uz tebe i Srbija će pobediti! - poručio je Vučević.

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