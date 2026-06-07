Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica SNS Ana Brnabić razgovarala je danas u Pirotu sa građanima Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada i Bele Palanke kojima je zahvalila na podršci.

- Danas sam bila u Pirotu. Videla se sa ljudima iz Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada, Bele Palanke, celog okruga. Hvala im na podršci i na ljubavi. Hvala što se bore i veruju u pobedničku Srbiju i predsednika Aleksandra Vućića. Bez njihove podrške i vizije predsednika Vučića, ništa ne bismo mogli da uradimo. Svi mi se borimo za jedinstvenu Srbiju, Srbiju bez podela i bez mržnje - navela je Brnabić na instagramu.

Ona je naglasila da joj je posebno drago što su se u blizini pojavili i ljudi sa transparentima “Studenti pobeđuju”.

- Umesto svađa i rasprava, ljudi iz SNS su ih pozdravili i poslužili. Mi prihvatamo da neko misli drugačije i ima drugačije stavove. Mi želimo da razgovaramo, a razgovor je najvažniji kada se sa nekim ne slažete. Mi želimo da Srbija pobedi - uvek i svuda! - zaključila je ona.

Ne propustitePolitikaOŠTAR ODGOVOR NA PISANJE CRNOGORSKIH MEDIJA: Brnabićeva: "Ovo pokazuje koliko im je Vučić razbio koncpeciju u Tivtu i kakve frustracije je to izazvalo"!
Ana Brnabić
Politika"ŠTO SU NAPADI NA VUČIĆA JAČI, NAŠ NAROD ĆE JOŠ SNAŽNIJE USTATI" Brnabić srdačno dočekana u Novim Banovcima: Zajedništvo je naša najveća snaga (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-06-06 at 20.39.56 (1).jpeg
Politika"ALEKSANDAR VUČIĆ JE JEDINI OBJAVIO RAT MAFIJI I ZADAO JOJ NAJTEŽI UDARAC" Brnabićeva odgovorila "Vijestima": Za vas je Zvicer književni lik i heroj-mučenik!
ana-branbic-11042024-0006.jpg
Politika"TREBA DA IM OBEZBEDIMO KVORUM ZA NJIHOV RIJALITI" Brnabić o sednici o poverenju vladi: Opozicija nema dovoljno potpisa da traži vanredno zasedanje
Ana Brnabić