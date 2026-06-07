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Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica SNS Ana Brnabić razgovarala je danas u Pirotu sa građanima Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada i Bele Palanke kojima je zahvalila na podršci.

- Danas sam bila u Pirotu. Videla se sa ljudima iz Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada, Bele Palanke, celog okruga. Hvala im na podršci i na ljubavi. Hvala što se bore i veruju u pobedničku Srbiju i predsednika Aleksandra Vućića. Bez njihove podrške i vizije predsednika Vučića, ništa ne bismo mogli da uradimo. Svi mi se borimo za jedinstvenu Srbiju, Srbiju bez podela i bez mržnje - navela je Brnabić na instagramu.

Ona je naglasila da joj je posebno drago što su se u blizini pojavili i ljudi sa transparentima “Studenti pobeđuju”.