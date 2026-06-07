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Blokaderi su danas putem društvenih mreža za Dragana Đilasa, koji je za N1 rekao da "izlaze na izbore sa proevropskim strankama", napisali da je saradnik.

Ovo je objavljeno na jednom blokaderskom profilu koji okuplja veliki broj pratilaca.

Vladimir Štimac oglasio se u komentarima ispod te objave i napisao: "Ne bi on nikada" i emotikon koji se smeje.

Vladimir Štimac
Vladimir Štimac Foto: Printscreen X

Inače, prethodno su se blokaderi podsmevali Draganu Đilasu. Objavili su: "U koliko sati danas Đilas objavljuje odluku da podržava samog sebe?".

Podsetimo, blokaderski "Danas" objavio je da će Dragan Đilas u nedelju saopštiti kako će SSP izaći na izbore.

Ova objava delovala je kao brutalan šamar i detonacija unutar krugova blokadera, koji su odmah pokrenuli paljbu i otvoreno pokazali da je lažno jedinstvo puklo u sekundi.

- Hoće li sada svaka proevropska stranka imati svoj stav o izlasku na izbore? Zar nije bila ideja da se prati situacija i donese zajednička odluka? Ne dopada mi se ovo - ogorčeno je poručila blokaderka.

Ovo jasno pokazuje da je pročišćena arhitektura njihove koalicije bila samo predstava za javnost, dok su se iza zatvorenih vrata vodili surovi ratovi za fotelje.

Kurir.rs

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