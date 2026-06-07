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Jezive scene mogle su se videti danas na skupu u organizaciji blokadera u Frankfurtu, kada je čovek, nakon postavljenog jednostavnog pitanja, uz brutalne scene izbačen napolje!

Kako se može videti na snimku koji objavljujemo u nastavku teksta, čovek koji je bio u publici iskoristio je svoje pravo i učesnicima skupa postavio jasno pitanje: Gde vam je program?

Ovo jednostavno, ali očigledno veoma bolno pitanje po blokadere, izazvalo je užasnu reakciju: prvo mu je oduzeta reč, onda su iz publike počeli da mu dobacuju "napolje, napolje", da bi nasilje i brutalne scene dostigle vrhunac u sledećim sekundama, kada ga je nekolicina  muškaraca iz obezbeđenja tukla i izbacila napolje!

Kako se može videti, oni su ga vukli ruku, čupali za kosu i mučki izgurali iz sale!

Ovaj snimak samo je još jedan dokaz da blokaderi nemaju nikakav plan, a da se prema onome ko se ne izjašnjava protiv politike predsednika Aleksandra Vučića i ko se usudi da ih pita kakav program nude narodu Srbije, daju jasan odgovor: nasilje i brutalnost!

Pogledajte snimak:

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Brutalne scene nasilja blokadera Izvor: Kurir

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