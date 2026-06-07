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Predsednik Srbije Aleksandar Vučićčestitao je reprezentaciji Srbije u basketu 3x3 osvajanje bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi, ističući njihovu borbenost, timski duh i doprinos ugledu zemlje na međunarodnoj sceni

"Čestitam našim basketašima na osvajanju bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi!

Borbenošću, trudom i timskim duhom još jednom ste doneli medalju Srbiji i pokazali da je naš basket 3x3 u samom svetskom vrhu.

Hvala vam što ste dostojno predstavljali svoju zemlju. Srbija je ponosna na vas!
Bravo, momci!", poručio je Vučić putem Iksa.

Kurir.rs

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