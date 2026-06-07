Aleksandar Vučić uputio je čestitku reprezentaciji Srbije u basketu 3x3 nakon osvajanja bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi.
Politika
"POKAZALI STE DA JE NAŠ BASKET 3X3 U SAMOM SVETSKOM VRHU" Vučić čestitao basketašima bronzu na Svetskom prvenstvu: Hvala što dostojno predstavljate svoju zemlju
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučićčestitao je reprezentaciji Srbije u basketu 3x3 osvajanje bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi, ističući njihovu borbenost, timski duh i doprinos ugledu zemlje na međunarodnoj sceni
"Čestitam našim basketašima na osvajanju bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi!
Borbenošću, trudom i timskim duhom još jednom ste doneli medalju Srbiji i pokazali da je naš basket 3x3 u samom svetskom vrhu.
Hvala vam što ste dostojno predstavljali svoju zemlju. Srbija je ponosna na vas!
Bravo, momci!", poručio je Vučić putem Iksa.
Kurir.rs
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