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Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković rekao je večeras da se poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Tivtu mogla opisati sa tri reči - dođoh, videh, pobedih.

- Kad vidim ovu histeriju u crnogorskim medijima koja se ne smiruje čak i nakon tog samita, poseta predsednika Vučića Crnoj Gori bi mogla da stane u tri reči: "Dođoh, videh, pobedih." I tako ih je ponizio na njihovom terenu i ostvario tri boda u gostima - rekao je Dajković. On je naveo da je samitu u Tivtu prethodilo kreiranje jedne antisrpske histerije i mržnje koja je počela proslavom tzv. Dana nezavisnosti, 21. maja, sa, kako je istakao antisrpskim dekorom i proslavama koje čak nije ni Milo Đukanović radio svojevremeno.

- Gradonačelnik Podgorice je dao nalog da se umesto 1 000 zastavica po Podgorici, ove falsifikovane crnogorske zvanične zastave, stavi 3.000 zastavica. Toj proslavi je prisustvovao Miraš Dedeić, Ranko Krivokapić, Milo Đukanović, Duško Marković i, na moju veliku žalost, i Andrija Mandić. Nemaju šta srpski lideri da traže na proslavi Dana nezavisnosti, na dan kad je plakalo pola Crne Gore, cela Srbija, Republika Srpska. Srbima nije mesto tamo - pojasnio je on.

Foto: RTS Printscreen

Dajković smatra da je druga uvertira u ovaj samit bio Skupštinski zakon koji je donela aktuelna većina, po kome se Srbija proglašava za okupacionu silu u Crnoj Gori zbog navodne nasilne aneksije 1918. godine.

- Ali kako ćete vi da vratite imovinu Karađorđevićima kad je u istom zakonu proglašavate za okupatorsku porodicu i dinastiju? Andrija Mandić, kao moj dugogodišnji prijatelj, ima potrebu da se proteklih nedelja i meseci stalno miri sa nekim. A izvinite, sa kim smo se mi to svađali da bi se mirili? Jesmo li mi Cetinjanima i Crnogorcima ukrali jezik ili oni nama? Jesmo li mi njima priznali ocepljenje Ulcinja i Tuzle ili su oni priznali ocepljenje Kosova? Jesmo li mi njima falsifikovali zastavu, grb i himnu? Jesmo li mi njima uveli sankcije nekoj njihovoj bliskoj zemlji ili oni nama našoj Rusiji? 1918. godina je bila godina praznika i jedinstva jednog istog naroda koji je živeo sa dve strane granice. 1918. godine, na zborovima koji su održani širom Crne Gore, u svim gradovima je proglašeno ujedinjenje jednog istog naroda i to je bio vekovni san Petrovića, Crnojevića i Balšića na samom početku. 1920. godine je organizovan međunarodni referendum sa međunarodnim posmatračima i tadašnji narod Crne Gore je potvrdio tu odluku da se Srbija i Crna Gora ujedine - rekao je Dajković u Hit tvitu.

On je naveo da se danas kriminalizuje taj datum i taj praznik i govori da je Srbija okupirala Crnu Goru u krvi i zlu.