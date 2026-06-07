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Predsednik Srpske liste Zlatan Elek saopštio je rezultate vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija samouprave na KiM.

- Dobrodošli u sedište Srpske liste, najveće i najjače srpske partije na Kosovu i Metohiji. Moja obaveza i dužnost, zajedno sa svojim saradnicama, je da vas večeras obavestimo o fantastičnim rezultatima koje je Srpska lista ostvarila u ovom četvrtom ili petom izbornom ciklusu u poslednjih 18 meseci. Pre svega koristim priliku da se zahvalim srpskom narodu na teritoriji celog Kosova i Metohije na ovako odličnim i izvanredno ostvarenim rezultatima danas u ovim novim izborima - rekao je Elek i dodao:

Rezultati izbora:

- I pored toga što su nam ljudi hapšeni, znači naši čelnici iz obrazovnih i zdravstvenih institucija, Srpska lista je uspela danas po preliminarnim rezultatima da osvoji ukupno 42.166 glasova. Da bi svim gledaocima bilo jasno, ovo su glasovi iz srpskih sredina. Znači, u srpskim sredinama Rašić je osvojio 3.411 glasova, poređenja radi. U decembru mesecu Srpska lista je osvojila 41. 989 glasova, a Rašić 4. 083 glasa. Vidite koliko je manje glasova osvojeno u srpskim sredinama, gotovo 700 glasova. Koristim priliku takođe da našem narodu na Kosovu i Metohiji, pre svega srpskom narodu, prenesem iskrene čestitke predsednika Aleksandra Vučića i državnog vrha na ovako ostvarenim rezultatima koje smo imali danas na ovom izbornom ciklusu.

- Kako to izgleda u srpskim sredinama? Severna Mitrovica: 5.094, Rašić: 248, Zvečan 3.148, Srpska lista, Rašić: 124. Leposavić: 5.475, Srpska lista, Rašić: 615. Zubin Potok: 2.831 glas Srpska lista, Rašić: 149. Gračanica: Srpska lista 7.655, Rašić: 841. Štrpce Srpska lista: 3.973 glasa, Rašić: 432. Novo Brdo: Srpska lista 3.173, Rašić svega 90 glasova. Srpska lista je osvojila 10/10 mandata!

1/13 Vidi galeriju Izbori na KiM 2026: Srbi iz Kosovskog Pomoravlja s trobojkama pošli na glasanje Foto: Kurir

- Nažalost, kao i po ustaljenoj praksi što se dešavalo u prethodnim izborima, sada dolaze glasovi iz čisto albanskih sredina i vidimo da tu imamo jedan izuzetno težak politički inženjering od strane vlasti u Prištini. Zašto vam ovo pričam? Ima mesta gde Srbi decenijama ne žive i evo kakve podatke imamo koje želimo da podelimo s vama. Dečane 30 glasova za Rašića. Ja sam dužan da vam objasnim, znači da u nijednom gradu južno od Ibra, pričamo o gradskim jezgrima, ne žive Srbi. Pa tako imamo glasove u Đakovici 77 glasova za Rašića. Glogovac 13, Kačanik 7, Južna Mitrovica, koja ima jednog sveštenika sa porodicom, 73 glasa, apsolutni rekorder je Prizren sa 432 glasa za Rašića i Suva Reka 76, da vam ne nabrajam ova, znači manja mesta - rekao je i dodao:

- I pored toga, pored ovog izbornog inženjeringa, mi smo prezadovoljni ovim rezultatima koje smo ostvarili danas. Želim pre svega da se zahvalim celom srpskom narodu, svim aktivistima Srpske liste na neumornom i predanom radu. Dokazali su da vole državu Srbiju, da vole svog predsednika, da vole srpsku trobojku, da vole Srpsku listu. Vidite iz svih ovih trendova koje sam prethodno nabrojao da raste poverenje Srpskoj listi, a ja verujem da će Srpska lista u narednom periodu, kao što je radila do sada, zastupati svakog Srbina na Kosovu i Metohiji, kako ga je zastupala do sada, sa još većim žarom i borbom i boriće se za svaku srpsku porodicu. Hvala vam puno.

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