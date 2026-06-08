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Vlasnik nemačke firme Aleksandar Bogdanović sinoć je nasrnuo i udario novinara Vesti iz Frankfurta, Zorana Vicelarevića, koji je prisustvovao tribini koju su organizovali članovi Proglasa, na čelu sa Draganom Bjelogrlićem, Zoranom Kesićem, Svetlanom Bojković i drugim poznatim javnim ličnostima.

Od strane Bogdanovića i obezbeđenja su, novinaru koji je samo postavio pitanje, radeći svoj posao, usledile brutalne scene nasilja i dostigle vrhunac, kada ga je nekolicina muškaraca iz obezbeđenja tukla i izbacila napolje!  

Bogdanović je nakon toga nastavio da preti neistomišljenicima, psujući ih na najgnusniji način i primoravajući ljude da aplaudiraju.

- Aplauz, aplauz! Je*em li vam mamu ja! - rekao je on.

Inače, Aleksandar Bogdanović je vlasnik građevinske kompanije "Baucolor Doo", koja je registrovana u gradiću Noj Isenburg.

Pogledajte u videu ponašanje Bogdanovića:

Na pitanje novinarke da da izjavu nakon indicenta koji je proizveo, Bogdanović je rekao da "nije video".

- Nisam video ništa. Ako sam snimljen, onda vi znate, što pitate mene? Kog novinara sam ja napao? 

Na pitanje novinarke da li učestvuje u organizaciji tribina, kao i gde idu prikupljena sredstva, Bogdanović je rekao da učestvuje, ali da ne zna ništa o sredstvima.

 Kurir Politika

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