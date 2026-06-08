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Koalicija između Novog DSS Miloša Jovanovića i pokreta "Mi, Snaga naroda", Branimira Nestorovića, o kojoj se stidljivo pisalo u medijima, raspala se i pre nego što je ozvaničena i to uz teške reči i međusobne optužbe!

Najpre je Jovanović prozvao Nestorovića i njegov pokret i optužio ih da "neće da ruše Vučića", a onda je usledio i odgovor Borislava Antonijevića, potpredsednika Nestorovićevog pokreta.

- Postoji jedan fenomen na srpskoj političkoj sceni. Što je nečija biografija čistija, što su rezultati opipljiviji, što su godine rada duže i što je lični integritet teže osporiti, to su napadi žešći. Takva je situacija sa prof. dr Branimirom Nestorovićem. Čovek koji je više od četiri decenije proveo lečeći ljude, lekar čije ime roditelji širom Srbije prepoznaju mnogo duže nego što prepoznaju mnoge političare na našoj političkoj sceni i profesor koji je obrazovao generacije lekara, odjednom je postao glavna opasnost po sve moguće političare u Srbiji. Stvarno je veliki uspeh da istovremeno smetate i vlasti i opoziciji - naveo je Antonijević.

On je naglasio da niko ne govorio o karijeri Nestorovića i šta je ostavio iza sebe.

- Niko ne govori o njegovim rezultatima, zaboravljena je činjenica da je on iza sebe ostavio fantastičnu karijeru koju većina njegovih kritičara ne bi mogla da izgradi ni u tri života. Umesto toga dobijamo svakodnevne pokušaje političkog, psihoanalitičkog tumačenja svake njegove rečenice. Jovanović je izjavio da profesor Nestorović hoće da sačuva Vučića, što nije tačno. Da bi profesor Nestorović dao manjinsku podršku Vučiću, nije tačno.On bi prihvatio manjinsku podršku od Vučića da formira Vladu sam, bez ovih koji su zemlju upropastili. Da profesor Nestorović ne želi da ruši ovaj režim, što nije tačno - rekao je Antonijević i nazvao Jovanovića "samozvanim udarnim vođom opozicije".

Prethodno je Jovanović rekao da je "Nestorović, za razliku od nekih pređašnjihkolega iz opozicije sa desnog dela spektra, imao kudikamo više poštenja i iskrenosti".

- Nestorović je već rekao da neće rušiti Aleksandra Vučića, nego da mu je ideja da sarađuje s njim ili da bude jezičak na vagi, pa da može da ga uceni i da, eventualno, promeni njegovu politiku i da ga uslovi. Ili da mu pruži neku manjisku podršku. Dakle, gospodin Nestorović ne odustaje od Aleksandra Vučića i ideje da na njega može da se utiče, da njegova politika može da se menja. Ja mislim, lično, da je to poprilično naivno - rekao je Jovanović.