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Predsednik Srbije biće gost informativne emisije Nacionalni dnevnik koja se emituje na TV Pink u 18.30 sati.

Vučić će govoriti o aktuelnim ali i najvažnijim temama za građane i državu. U fokusu će biti i nedavna, izuzetno uspešna poseta Kini kao i njeni rezultati.

Podsetimo, nedavna petodnevna poseta Kini donosi Srbiji skoro milijardu evra investicija. Biće pomena i o intervjuu predsednika Srbije koji je podelio i predsednik SAD Donald Tramp, a koji je izazvao ogromnu pažnju u svetu, kao i utiscima iz Tivta gde je boravio na samitu EU-Zapadni Balkan.