Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se građanima večeras u 18.30 sati.
Politika
VUČIĆ PRED GRAĐANIMA VEČERAS U 18.30: Predsednik Srbije o aktuelnim i najvažnijim temama za građane i državu
Slušaj vest
Predsednik Srbije biće gost informativne emisije Nacionalni dnevnik koja se emituje na TV Pink u 18.30 sati.
Vučić će govoriti o aktuelnim ali i najvažnijim temama za građane i državu. U fokusu će biti i nedavna, izuzetno uspešna poseta Kini kao i njeni rezultati.
Podsetimo, nedavna petodnevna poseta Kini donosi Srbiji skoro milijardu evra investicija. Biće pomena i o intervjuu predsednika Srbije koji je podelio i predsednik SAD Donald Tramp, a koji je izazvao ogromnu pažnju u svetu, kao i utiscima iz Tivta gde je boravio na samitu EU-Zapadni Balkan.
Kurir.rs
Reaguj
32