Slušaj vest

Predsednik Srbije biće gost informativne emisije Nacionalni dnevnik koja se emituje na TV Pink u 18.30 sati.

Vučić će govoriti o aktuelnim ali i najvažnijim temama za građane i državu. U fokusu će biti i nedavna, izuzetno uspešna poseta Kini kao i njeni rezultati.

Podsetimo, nedavna petodnevna poseta Kini donosi Srbiji skoro milijardu evra investicija. Biće pomena i o intervjuu predsednika Srbije koji je podelio i predsednik SAD Donald Tramp, a koji je izazvao ogromnu pažnju u svetu, kao i utiscima iz Tivta gde je boravio na samitu EU-Zapadni Balkan.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaUŽIVO VUČIĆ NA SKUPŠTINI PUPS-a: Predsednik Srbije se obraća
Screenshot 2026-06-08 114534.png
PolitikaPLJUVAO SRBIJU I VUČIĆA JER NEMA PODRŠKU GLASAČA! Grbovićeva bruka u Hrvatskoj: "Udvaranje tuđoj publici preko leđa sopstvene zemlje"
vecernji.jpg
PolitikaPET JASNIH SIGNALA DA ODNOSI SRBIJE I SAD IDU UZLAZNOM LINIJOM "Amerika na Balkanu traži stabilnost i sigurnost, a naša država to poseduje"
tramp vucic.jpg
Politika"VUČIĆ JEDINI LIDER REGIONA NA SASTANKU SA VRHOM EVROPSKE UNIJE" Brnabić: Opšti je utisak da je predsednik Srbije bio potpuna zvezda na samitu u Tivtu
Ana Brnabić (3).png
Politika"POSETA VUČIĆA CRNOJ GORI MOGLA BI SE OPISATI SA 3 REČI: DOĐOH, VIDEH, POBEDIH" Dajković: Ponizio ih je na njihovom terenu i ostvario tri boda u gostima
AV Tivat.jpg
Politika"POKAZALI STE DA JE NAŠ BASKET 3X3 U SAMOM SVETSKOM VRHU" Vučić čestitao basketašima bronzu na Svetskom prvenstvu: Hvala što dostojno predstavljate svoju zemlju
Aleksandar Vucic ,kolekcija
PolitikaANTIKAMPANJA IZ HRVATSKE RADI PUNOM PAROM! Sraman tekst Večernjeg lista pokazao koliko ih boli uspeh Srbije: Vučić i Beograd glavni agresori, blokaderi krasni
vucic.jpg