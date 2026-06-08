ANA BRNABIĆ ČESTITALA SRBIMA NA KiM I SRPSKOJ LISTI NA POBEDI! ''Rezultati su ubedljvi i govore sve, pobedio je srpski narod uprkos napadima!
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić čestitata je našem narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi na ubedljivoj pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima održanim u nedelju.
- Želim, još jednom, da čestitam našem narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi na ubedljivoj pobedi. Ova pobeda pokazala je nepokolebljivo jedinstvo i snagu srpskog naroda uprkos napadima na Srpsku listu kako od strane Prištine, jednako tako i od strane pojedinaca i političkih grupa iz centralne Srbije. Rezultati su ubedljivi i govore sve - u odnosu na Rašića, Srpska lista je pobedila 10:0 u srpskim sredinama i dobila više glasova nego na prethodnim izborima. Sve ostalo je Kurtijev očajnički način da pomogne Rašiću, time pomažući sebi, lažiranjem glasova za Rašića u opstinama i gradovima gde već 35 godina nema Srba, jer su bili žrtve nehumanog progona i etničkog čišćenja. O takvom izbornom inženjeringu od strane Kurtija je izlišno govoriti. On je jasan i za svaku osudu. Naš narod na KiM je rekao ko je njihov predstavnik. I to je jedina relevantna tema. Čestitam im na hrabrosti, upornosti i jedinstvu. Živela Srbija! - napisala je Brnabić na svom nalogu društvene mreže Iks.
Nakon izbora, oglasio se i Petar Petković, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je Srpskoj listi na ostvarenom rezultatu na vanrednim parlamenarnim izborima na Kosovu, ističući da su ta stranka i srpski narod pokazali snagu sloge i jedinstva i da, uprkos pritiscima i teroru vlasti Aljbina Kurtija, nema povlačenja.
- Želim da čestitam hrabrom i odvažnom srpskom narodu i našoj Srpskoj listi koji su ponovo pokazali kolika je snaga srpske sloge i jedinstva, osvojivši srpskim glasovima na današnjim izborima svih deset mandata, što je ukupno više glasova za Srpsku listu nego u decembru prošle godine. Naglašavam da je u srpskim sredinama, Srpska lista osvojila apsolutnu većinu i svih deset poslaničkih mandata, dok je istovremeno na delu Kurtijev izborni inženjering kojim se, po već oprobanom receptu, slugi Nenadu Rašiću uveliko albanskim glasovima namešta jedan poslanički mandat, s namerom da se otme od Srpske liste i srpskog naroda - naveo je Petković u saopštenju.
Kurir Politika