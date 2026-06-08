- Želim, još jednom, da čestitam našem narodu na Kosovu i Metohiji i Srpskoj listi na ubedljivoj pobedi. Ova pobeda pokazala je nepokolebljivo jedinstvo i snagu srpskog naroda uprkos napadima na Srpsku listu kako od strane Prištine, jednako tako i od strane pojedinaca i političkih grupa iz centralne Srbije. Rezultati su ubedljivi i govore sve - u odnosu na Rašića, Srpska lista je pobedila 10:0 u srpskim sredinama i dobila više glasova nego na prethodnim izborima. Sve ostalo je Kurtijev očajnički način da pomogne Rašiću, time pomažući sebi, lažiranjem glasova za Rašića u opstinama i gradovima gde već 35 godina nema Srba, jer su bili žrtve nehumanog progona i etničkog čišćenja. O takvom izbornom inženjeringu od strane Kurtija je izlišno govoriti. On je jasan i za svaku osudu. Naš narod na KiM je rekao ko je njihov predstavnik. I to je jedina relevantna tema. Čestitam im na hrabrosti, upornosti i jedinstvu. Živela Srbija! - napisala je Brnabić na svom nalogu društvene mreže Iks.