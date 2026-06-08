Slušaj vest

Tokom gostovanja u emisiji "Redakcija" sagovornici su ocenili da se politička i bezbednosna situacija na terenu ne stabilizuje nakon izbora, već da se, uprkos promenama u izbornim rezultatima i odnosu snaga, tenzije i institucionalna kriza dodatno produbljuju, uz nastavak incidenata i međusobnih političkih optužbi. Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije i Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.

- Videli ste na dan izbora da je uhapšen Miloš Dimitrijević u Goraždevcu, a pre dve nedelje ste, kako ste naveli, bili kod njega u gostima i reč je o uglednom domaćinu. Kada imate hapšenje ili upad sa dugim cevima u kuću gde su prisutni deca i porodica, to se ne može smatrati praksom koja je u skladu sa demokratskim standardima i zaštitom ljudskih prava. To je nešto što ne bi smelo da prolazi bez reakcije međunarodne javnosti - rekao je Ibrahimović.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije Foto: Kurir Televizija

Zabrinjavajući trendovi i politička neizvesnost

Ibrahimović je ukazao na nastavak određenih bezbednosnih incidenata i blage promene u političkom rasporedu snaga u odnosu na ranije izborne cikluse.

- Tokom prošle godine zabeleženo je 137 etnički motivisanih napada, a takvi incidenti se nastavljaju i ove godine. Što se tiče političke situacije, izborni rezultati pokazuju određene promene u odnosu na ranije cikluse, uz male razlike u podršci političkim opcijama. Neke stranke su zadržale stabilno biračko telo, dok su druge imale očekivanja većeg rasta - kaže on.

Kako Drecun dalje ocenjuje, politička kriza se, umesto da se smiruje nakon izbora, u ovom slučaju dodatno produbljuje uz promene u odnosu snaga među političkim akterima.

- Znate, ovo je jedinstvena situacija. Nigde u svetu se, čini mi se, tako nešto ne dešava. Svuda gde imate političku krizu ona se razrešava na izborima, a posle izbora situacija se stabilizuje i institucije počinju da rade. Ovde, međutim, iz izbora u izbore imate samo produbljivanje krize. Imate i pad rezultata Samoopredeljenja u odnosu na prethodne izbore - kaže Drecun.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Foto: Kurir Televizija

- Imate i izjave Aljbina Kurtija koji govori o saradnji sa drugim strankama, ali istovremeno tvrdi da već postoji neka vrsta funkcionalne vlasti i da je problem u opoziciji koja ne želi da učestvuje u radu parlamenta u ključnim momentima. Kada se sagledaju te poruke, vidi se kontradikcija i nedostatak spremnosti za promenu stavova, što dodatno otežava izlazak iz krize. Nikad se i ne spuštaju, tačno. Ali i uvek mogu da odu, očigledno, još više. Tenzije se ne smanjuju, već ostaju konstantne - za emisiju "Redakcija", objasnio je Drecun.

02:07 TENZIJE SE NE SMANJUJU, VEĆ OSTAJU KONSTANTNE! Drecun i Ibrahimović: "Tokom prošle godine zabeleženo je 137 etnički motivisanih napada" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs