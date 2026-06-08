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Narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović čestitaju Srpskoj listi na ostvarenom rezultatu na izborima za parlament na Kosovu i Metohiji.

- Izborni uspeh Srpske liste predstavlja jasnu poruku srpskog naroda da želi da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima na Kosovu i Metohiji, čuvajući svoj nacionalni, duhovni i kulturni identitet - istakli su u saopštenju:

- Građani su svojim glasovima pokazali poverenje u kandidate Srpske liste, ali i u politiku podrške i pomoći koju Republika Srbija, predvođena državnim rukovodstvom, na čelu s predsednikom Vučićem, pruža našem narodu u južnoj srpskoj pokrajini.

Srbi kreću na birališta Foto: Kurir

Posebno je značajno, ističu Čotrić i Jugović, što je ovaj rezultat ostvaren u veoma složenim okolnostima, nakon brojnih pritisaka, zastrašivanja i represivnih mera koje su bile usmerene protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.