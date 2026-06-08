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Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je Srpskoj listi na pobedi na izborima na Kosovu i poručio da izborni rezultati šalju jasnu poruku o, kako je naveo, odlučnosti Srba da ostanu i opstanu u svojoj vekovnoj domovini.

„Čestitke Srpskoj listi na ubedljivoj pobedi, kao i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, koji je još jednom pokazao jedinstvo, dostojanstvo i demokratsku odlučnost uprkos, nažalost, uobičajenom pritisku, zastrašivanju i pokušajima da se potkopa njihova politička volja“, napisao je Đurić na društvenoj mreži „X“.

Dodao je da izborni rezultati šalju jasnu poruku o odlučnosti srpskog naroda da ostane i opstane u svojoj vekovnoj domovini.

„Iskreno se nadam da će institucije koje proisteknu iz ovih izbora delovati odgovorno, ulagati u bolje međuetničke odnose i konačno se posvetiti sprovođenju dogovora postignutih u okviru dijaloga koji vodi EU (Briselski dijalog), uključujući i obaveze koje su predugo ostale neispunjene. Mir, stabilnost i uzajamno poštovanje mogu se graditi samo kroz dijalog, poverenje i jednaka prava za sve zajednice“, zaključio je Đurić.

Srpska lista na vanrednim parlamentarnim izborima osvojila je pobedu u svih deset opština sa srpskom većinom.