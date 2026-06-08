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Dok su blokaderima i njihovim medijima puna usta borbe za slobodu medija, ali i stalnih neosnovanih optužbi protiv aktuelne vlasti za nekakvo gušenje iste, ti isti blokaderi i njihovi mediji mirno i bez ikakve osude gledali su kako novinar radija Vidovdan u Frankfurtu Zoran Vicelarević dobija udarac i biva izbačen iz sale u Ofenbahu u kojoj je blokaderski ProGlas održavao skup samo zato što je postavio pitanje koje se nije dopalo okupljenima na blokaderskoj tribini!

Vlasnik nemačke firme Aleksandar Bogdanović u nedelju uveče je, podsetimo, nasrnuo i udario novinara Zorana Vicelarevića koji je prisustvovao tribini na kojoj su bili čelnici ProGlasa Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić, Svetlana Bojković, kao i druge poznate javne ličnosti.

Razlog? Vicelarević je blokaderima postavio pitanje: Koji vam je program? I to je bilo sve. Jedno, ali pravo pitanje koje je skinulo maske sa, samo deklarativnih, boraca za demokratiju.

Nakon toga su usledile jezive scene izvlačenja Vicelarovića iz sale, čupanja i udaraca od Bogdanovića i obezbeđenja, dok su okupljeni blokaderi dovikivali "napolje".

Niko iz ProGlasa, niklo od blokadera i niko iz redova opozicije nije se oglasio na divljački napad na novinara. A da li bi svi blokaderski mediji isto tako ćutali da je zbog postavljenog pitanja, ne daj Bože, fizički bila napadnuta i blokaderska perjanica sa N1 i lažna unuka akademika Nikole Hajdina, Žaklina Tatalović?

00:38 Brutalne scene nasilja blokadera Izvor: Kurir

Da li bi bez komentara ostali čelni ljudi ProGlasa poput Dragana Bjelogrlića, Zorana Kesića i drugih?

Da li bi parlamentarne proevropske opozicione stranke isto tako ćutale što je usred Evropske unije novinar napadnut i izbačen iz prostorije jer se nekome nije dopalo njegovo pitanje? Ili bi na sva zvona govorili o napadu na novinare i gušenju slobode govora u Srbiji? Da li bi od napada na nekog svog poput Tatalovićke, za koju mnogi tvrde da se nalazi na tzv. "studenstkoj listi", napravili udarnu vest i pozvali na osudu nasilja?

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić i drugi državni funkcioneri se na raznim događajima, konferencijama za medije, a i ne samo na njima, susreću sa najrazličitijim i najprovokativnim pitanjima novinara, ali nikada se nije desilo da blokaderima sa N1 ili Nove S bude zabranjeno da postave neko pitanje ili da ne dobiju odgovor na isto, a kamoli da budu izbaćeni iz prostorije!

Žaklina Tatalović Foto: Zorana Jevtić

Sa druge strane, blokaderi su pribegli nasilju, očiglednom jedinom scenariju koji poznaju, zbog jednog jedinog pitanja: koji vam je program?

Pitanja, na koji su blokaderi, koji konstantno zahtevaju održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i spremaju nekakve "liste" odavno trebalo sami da daju građanima odgovor.

Da podsetimo, kako je zabaleženo na snimku, Bogdanović je nakon toga nastavio da preti neistomišljenicima, psujući ih na najgnusniji način i primoravajući ljude da aplaudiraju.

- Aplauz, aplauz! J***m li vam mamu ja - vikao je.

Da li je izostanak osude od blokaderskih medija i javnosti, Bjelogrlića ili Kesića zapravo aplauz koji je ovaj nasilnik tražio? Ukoliko nije, potrebno je da se svi što pre oglase i osude svako nasilje! Čekamo...