Predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da je kod predloga o postepenom pridruživanju EU, koji su podržali predsednik Makron i kancelar Merc, najvažnije što bi on onemogućio da pojedinačne države članice blokiraju proces pridruživanja.

- Oni su predložili da taj put svake pojedinačne zemlje ipak bude fer, u smislu da kada Evropska komisija kaže da je sve urađeno za otvaranje pojedinačnih klastera, da su ispunjeni svi uslovi, da onda pojedinačne države članice ne mogu to da blokiraju. Jer, vidite, mi smo sve ispunili za otvaranje klastera 3 još 2021. i u poslednjih pet izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije pozivaju se države članice EU da otvore klaster 3 sa Srbijom, ali to još nije učinjeno - kazala je Brnabićeva i dodala:

- Ljudi, ako je završeno sve kao što smo mi završili 2021. godine, pa otvorite taj klaster i da idemo dalje, a ne: "Sad ću da smislim šta je još potrebno za taj jedan klaster i da ucenjujem i zaustavljam državu na evropskom putu na taj način". Od Srbije ne može da se traži da otvaranje pregovaračkog klastera 3, koji se tiče ekonomije i konkurentnosti, gde Srbija, nema premca u regionu, bude uslovljeno pitanjima koja sa time nemaju veze!