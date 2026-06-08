Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je sa ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicom Đurđević Stamenkovski o prioritetima u oblasti socijalne zaštite.
Politika
ODGOVORNA POLITIKA USMERENA NA SOCIJALNU SIGURNOST, SOLIDARNOST I BRIGU: Ministarka Stamenkovski se sastala sa premijerom Macutom
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Premijer Macut i ministarka Đurđević Stamenkovski razgovarali su o unapređenju sistema socijalne zaštite, podršci osobama sa invaliditetom i aktivnostima neophodnim za donošenje zakona o roditelju-negovatelju.
Istakli su važnost daljeg ulaganja u ustanove socijalne zaštite, kao i koordinisanog rada svih nadležnih institucija sa ciljem unapređenja kvaliteta života građana.
Na sastanku je ocenjeno da će Vlada Srbije nastaviti da sprovodi odgovorne politike usmerene na socijalnu sigurnost, solidarnost i brigu o najosetljivijim kategorijama stanovništva.
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