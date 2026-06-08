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Ministarka je istakla da su tema razgovora bili ključni prioriteti u oblasti socijalne zaštite.

- Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, daljem razvoju sistema socijalne zaštite i aktivnostima neophodnim za donošenje zakona o roditelju-negovatelju - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona je naglasila da se nastavljaju ulaganja u ustanove socijalne zaštite i izgrandja odgovorne politike zasnovane na solidarnosti, socijalnoj sigurnosti i brizi o najosetljivijim kategorijama stanovništva.

- Briga o ljudima ostaje jedan od najvažnijih zadataka države.

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