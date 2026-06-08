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Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je napad na novinaraZorana Vicelarevića, koji je nakon pitanja na tribini ProGlasa u Ofenbahu kod Frankfurta izložen brutalnom fizičkom nasilju.

UNS je zatražilo od ProGlasa da se izvini novinaru za jezivo nasilje na tribini. Takođe su istakli da su napadi i zastrašivanja novinara neprihvatljivi i da ograničavaju pravo javnosti da bude informisana.

Postavlja se pitanje šta će Zoran Kesić sada da kaže? Da li je nakon ovoga po njemu i UNS ubačeni element vlasti?

Foto: Screenshot

Inače, opoziciona N1 televizija s tog događaja izvestila je na skandalozan način.

Oni su naveli da se dogodio "jedan incident" i da je jedan od posetilaca iz publike udaljen iz sale nakon "grube reakcije" druge osobe

Podsetimo, vlasnik nemačke firme Aleksandar Bogdanović u nedelju uveče je nasrnuo i udario novinara Zorana Vicelarevića koji je prisustvovao tribini u Ofenbahu na kojoj su bili čelnici ProGlasa Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić, Svetlana Bojković, kao i druge poznate javne ličnosti.

Kako se može videti na snimku, čovek koji je bio u publici iskoristio je svoje pravo i učesnicima skupa postavio jasno pitanje: Koji vam je program? I to je bilo sve. Jedno, ali pravo pitanje koje je skinulo maske sa, samo deklarativnih, boraca za demokratiju.

00:38 Brutalne scene nasilja blokadera Izvor: Kurir

Ovo jednostavno, ali očigledno veoma bolno pitanje po blokadere, izazvalo je užasnu reakciju: prvo mu je oduzeta reč, onda su iz publike počeli da mu dobacuju "napolje, napolje", da bi nasilje i brutalne scene dostigle vrhunac u sledećim sekundama, kada ga je nekolicina muškaraca iz obezbeđenja tukla i izbacila napolje! Više o tome pročitajte klikom ovde.