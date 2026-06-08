Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić boravi u radnoj poseti Slovačkoj, gde će sa slovačkim kolegom Matuš Šutaj Eštok potpisati sporazum o zajedničkom nadzoru državne granice Srbije
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MINISTAR DAČIĆ U RADNOJ POSETI SLOVAČKOJ Potpisivanje sporazuma o zajedničkom nadzoru granice: Sledi sastanak sa slovačkim kolegom Eštokom!
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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boraviće 8. i 9. juna 2026. godine u radnoj poseti Slovačkoj Republici.
Tokom posete će se sastati sa ministrom unutrašnjih poslova te zemlje Matušem Šutajom Eštokom.
Tokom posete dvojica ministara potpisaće Sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke Republike o zajedničkom nadzoru državne granice Republike Srbije.
Kurir.rs
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