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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boraviće 8. i 9. juna 2026. godine u radnoj poseti Slovačkoj Republici.

Tokom posete će se sastati sa ministrom unutrašnjih poslova te zemlje Matušem Šutajom Eštokom.

Tokom posete dvojica ministara potpisaće Sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke Republike o zajedničkom nadzoru državne granice Republike Srbije.

Kurir.rs

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