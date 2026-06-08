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Ministarstvo informisanja i telekomunikacija osudilo je danas, povodom navoda o fizičkom napadu na novinara Radija Vidovdan Zorana Vicelarevića u nedelju u Frankfurtu, svaki oblik nasilja, pritisaka, pretnji i napada usmerenih prema novinarima i medijskim radnicima, bez obzira na njihovu uređivačku politiku profesionalne stavove ili medij u kome su angažovani.

- Neprihvatljivo je da bilo koji novinar bude izložen verbalnom ili fizičkom nasilju zbog postavljenog pitanja ili obavljanja svog profesionalnog zadatka - navodi se u saopštenju ministarstva.

Ministarstvo informisanja je navelo da sloboda medija i pravo novinara da nesmetano, slobodno i profesionalno obavljaju svoj posao predstavljaju jedan od temeljnih stubova demokratskog društva.

Novinari, kako je navedeno, moraju imati mogućnost da postavljaju pitanja od javnog interesa, bez straha od pritisaka, diskriminacije, pretnji ili fizičkih napada, a neslaganje sa postavljenim pitanjem, uređivačkom politikom ili ličnim stavom novinara nikada ne sme biti povod za ugrožavanje njegove bezbednosti i dostojanstva.

00:38 Brutalne scene nasilja blokadera Izvor: Kurir

Ministarstvo je naglasilo da je kultura dijaloga jedini prihvatljiv način za razmenu različitih mišljenja u demokratskom društvu.

Pokušaji da se nasiljem, zastrašivanjem ili onemogućavanjem rada novinara utiče na slobodu informisanja, poručilo je Ministarstvo, predstavljaju direktan udar na osnovne demokratske vrednosti i pravo javnosti da bude informisana.

- Pozivamo sve organizatore javnih skupova, tribina i događaja, kao i njihova obezbeđenja, da poštuju profesionalnu ulogu medija i omoguće novinarima da svoj posao obavljaju u bezbednom okruženju, uz puno uvažavanje njihovih prava i profesionalnog integriteta - navodi se u saopštenju.

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Ministarstvo informisanja i telekomunikacija navodi da ostaje čvrsto opredeljeno za zaštitu slobode medija, bezbednosti novinara i prava svih medijskih radnika da svoj posao obavljaju slobodno, profesionalno i bez bilo kakvog oblika pritiska ili nasilja.

Podsetimo, Aleksandar Bogdanović je u nedelju uveče napao i udario novinara Zorana Vicelarevića koji je u Ofenbahu kod Frankfurta prisustvovao tribini ProGlasa na kojoj su bili čelnici ovog pokreta Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić, Svetlana Bojković i druge javne ličnosti.

Napad je usledio nakon što je novinar Vicelarević učesnicima skupa postavio pitanje: "Koji vam je program"? I to je bilo sve. Jedno, ali pravo pitanje koje je skinulo maske sa onih koji se, izgleda samo deklarativno, bore za demokratiju.