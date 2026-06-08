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Uprkos brojnim pritiscima, optužbama i pokušajima da se politički oslabi srpski faktor na Kosovu i Metohiji, Srpska lista ostvarila je ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u sredinama sa srpskom većinom!

Predstavnici Srpske liste ocenjuju da rezultat potvrđuje jedinstvo srpskog naroda i poverenje koje građani imaju u politiku koja insistira na institucionalnoj borbi za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Istovremeno, iz Beograda stižu poruke da nije primereno upućivati čestitke Aljbinu Kurtiju dok se, kako navode zvaničnici Srbije, nastavlja institucionalni i politički pritisak na srpski narod. Otvara se pitanje da li izborni rezultat Srpske liste predstavlja samo lokalnu političku pobedu ili i značajnu poruku međunarodnoj zajednici da Srbi na Kosovu i Metohiji ostaju politički jedinstveni uprkos složenim okolnostima.

Da li će ovaj rezultat promeniti odnos Prištine prema srpskoj zajednici, kakve posledice može imati po dijalog Beograda i Prištine i da li je srpski narod na Kosovu i Metohiji pokazao političku zrelost i sposobnost da sačuva svoje institucije i nacionalne interese?

Može li ovakav izborni rezultat da ojača pregovaračku poziciju Srbije u dijalogu sa Prištinom i da li međunarodna zajednica nakon ovih izbora može da ignoriše političku volju većinskog dela srpskog naroda na Kosovu i Metohiji?

Da li pobeda Srpske liste predstavlja poruku Aljbinu Kurtiju da politika pritisaka, jednostranih poteza i pokušaja marginalizacije Srba nije dala očekivane rezultate i kakve poteze Prištine možemo očekivati u narednom periodu?

gosti "Usijanja"

Milovan Drecun - predsednik Odobra za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Srbije

Marko Matić - Centar za odgovorne medije

Ljubomir Đurić - Centar za nacionalnu politiku