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Evroposlanik i izvestilac Evropskog parlamenta za Albaniju Andreas Šider komentarisao je parlamentarne izbore na KiM i tom prilikom nahvalio Aljbina Kurtija.

Šider je naveo da smatra da "tzv. Kosovo ima najbolje šanse za napredak i približavanje EU sa Aljbinom Kurtijem na čelu".

- Uprkos političkoj nestabilnosti poslednjih godina, birači su ponovo jasno pokazali poverenje Aljbinu Kurtiju. Srdačno mu čestitam. Kurti i njegova stranka predstavljaju najbolju priliku da Kosovo ponovo postigne stabilnost. Sada je potrebno prevazići političku krizu prethodnih godina i da sve stranke zajedno rade na donošenju važnih odluka. Ujedno, ovo je poslednja prilika da se stvari preokrenu, jer zemlja sebi jednostavno ne može da priušti još jedan period zastoja - glasi deo Šiderove izjave, a prenosi portal OTS.at.

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Šider je ovim još jednom pokazao kako su mu studenti blokaderi, srpska opozicija i Aljbin Kurti "najbolji prijatelji", sve dok je to u suprotnosti sa interesima Srbije.

Ko je Andreas Šider?

Inače, austrijski poslanik u Evropskom parlamentu, inače antisrpski lobista, Andreas Šider, jedan je od zagovornika da je u Srebrenici počinjen genocid, dok je ''Majke Srebrenice'' hteo da nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

Foto: EPA/Michael Gruber

Poznat je i po tome što je od Zapada tražio da ne uvodi mere protiv lažnog premijera tzv. Kosova Aljbina Kurtija, već da se sankcije uvedu Aleksandru Vučiću zbog, kako je rekao, provokacija, dok Srbi na KiM godinama trpe teror od strane Kurtija.

U Al Džaziri je svojevremeno objavljen tekst pod naslovom: "Šider: Tražimo ciljane sankcije EU za Dodika", a u februaru ove godine uručen mu je počasni doktorat Univerziteta "Ismail Ćemali" u Vljori, što je šef delegacije Slobodarske partije Austrije (FPO) u Evropskom parlamentu Harald Vilimski ocenio da se to "graniči sa podmićivanjem". Više o tome pročitajte u posebnoj vestiklikom ovde.

- Andreas Šider, izvestilac za pristupanje Albanije EU, ’nagrađuje se’ za svoje napore da uvede prvu muslimansku zemlju u EU - napisao je na društvenoj mreži X, Vilimski, potpredsednik frakcije Patriota.

Šideru, koji je i šef delegacije Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u Evropskom parlamentu, počasni doktorat je dodeljen kao nagrada za zalaganje za pristupanje Albanije EU.

- Evropa je religija Albanije - naglasio je prilikom uručenja Šider, koji se u prošlosti isticao oštrim napadima na Srbiju i prijateljskim odnosima sa albanskim političarima, poput Aljbina Kurtija.

On je u svom govoru rekao da je put u EU težak, ali da se napori isplate.

U objavi na Instagramu Šider je tada ponosno istakao da mu je počasni doktorat Univerziteta u Vljori priznanje i podstrek.

- Godinama se zalažem za pristupanje Albanije EU i snažnu politiku proširenja na Zapadni Balkan, jer verujem da proširenje donosi pozitivne promene za građane na obe strane - podvukao je on.

Iako je stalni izvestilac za Albaniju Šider se nije nijednog trenutka bavio položajem i pravima srpske manjine u Albaniji.