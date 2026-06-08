Aleksandar Vučić čestitao je narodu na KiM na izborima, gde su Srbi potvrdili svoju opredeljenost sa gotovo 43.000 glasova za Srpsku listu.
Politika
"ČESTITAM NAŠEM NARODU NA KiM" Vučić o rezultatima izbora: Neverovatnom većinom potvrdili su gde vide sebe i svoju zemlju
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas rezultate izbora na KiM.
- Čestitam našem narodu na KiM, što su neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, i nekih 3.000 glasova drugoj tzv. srpskoj listi, ali ustvari albanskoj. Ako pogledate da u nemogućim uslovima dobijete više od 13 puta više onda morate da čestitate. Onda su počeli da stižu glasovi onih koji nisu Srbi, pa su proračunavali da bude 7-3. To je čista krađa, predviđeno je da Srbi imaju 10 mesta, a ne neki drugi - rekao je Vučić.
- Vidim da je Evropa presrećna demokratskim izborima, valjda je dovoljno Srba uhapšeno - rekao je Vučić.
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