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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas rezultate izbora na KiM.

- Čestitam našem narodu na KiM, što su neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, i nekih 3.000 glasova drugoj tzv. srpskoj listi, ali ustvari albanskoj. Ako pogledate da u nemogućim uslovima dobijete više od 13 puta više onda morate da čestitate. Onda su počeli da stižu glasovi onih koji nisu Srbi, pa su proračunavali da bude 7-3. To je čista krađa, predviđeno je da Srbi imaju 10 mesta, a ne neki drugi - rekao je Vučić.

- Vidim da je Evropa presrećna demokratskim izborima, valjda je dovoljno Srba uhapšeno - rekao je Vučić.

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