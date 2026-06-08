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Predsednik Angole Žoao Lorenso (Joao Lourenço) počinje sutra zvaničnu posetu Srbiji tokom koje će Angola i Srbija potpisati deset sporazuma o saradnji kao korak ka olakšavanju investicija i jačanju ekonomske saradnjedve države, najavio je danas ministar spoljnih poslova Angole Tete Antonio.Kako je prenela agencija Angop, ministar je izdvojio Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija, koji bi trebalo da budu potpisani tokom sutrašnjeg poslovnog foruma u Beogradu.

Prema najavama iz Beograda, zvanični deo posete predsednika Angole počinje sutra sastankom sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji će mu ispred Palate Srbija prirediti svečani doček.

Posle razgovora u četiri oka, dvojica predsednika učestvovaće na plenarnom sastanku delegacija Srbije i Angole, a potom prisustvovati razmeni bilateralnih sporazuma.

Programom posete najavljena je i razmena državnih odlikovanja - predsedniku Angole Žoau Lorensu biće uručen Orden Republike Srbije na lenti, dok će predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću biti uručen Orden Agostinjo Neto koji nosi ime po prvom predsedniku Angole.

Na okruglom stolu "Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje" Žoao Lorenso trebalo bi da predstavi investicione mogućnosti Angole.

Najavljujući zvaničnu posetu predsednika Angole, šef diplomatije Tete Antonio je istakao da Angola i Srbija održavaju čvrste političke odnose i da mogu dodatno produbiti ekonomsku saradnju.

"Srbija predstavlja partnera sa iskustvom i kapacitetima da podrži ciljeve Angole u oblasti ekonomske diversifikacije i industrijskog razvoja", rekao je dodajući da transformacija angolske privrede zahteva uspostavljanje brojnih strateških partnerstava, pri čemu se saradnja sa Srbijom uklapa u taj nacionalni razvojni napor.

Ministar je istakao da poseta predsednika nosi i političku simobliku jer predstavlja još jedan korak u učvršćivanju istorijskih odnosa prijateljstva i saradnje dve zemlje još iz vremena SFRJ i Josipa Broza Tita.

SFR Jugoslavija je uspostavila diplomatske odose sa Angolom 1975, kao jedna od prvih zemalja koja je priznala njenu nezavisnost.

Prema podacima sa sajta ministarstva spoljnih poslova Srbije, između dve zemlje na snazi su trgovinski sporazum iz 1979. i sporazum o saradnji u oblasti odbrane iz 1980.

Ukupna roba razmena sa Angolom 2025. iznosila je 5,4 miliona evra od čega je izvoz iz Srbije 5,2 miliona u uvoz 224 hiljade evra.