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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je danas deo najavljenih mera koje će država uskoro doneti kako bi pomogla najugroženijima

- Povećanje penzija će svakako biti, i to značajnog. Ovo o čemu ja govorim nema veze sa tim, i to neće biti deo ovog ekstra paketa o kojem govorim. Dakle, mi smo govorili ranije da smo plate povećavali i više i češće nego penzije. Poslednje dve godine više povećavamo penzije, gledamo da nadoknadimo nešto tim ljudima koji su na najodgovorniji, na najozbiljniji način i najposvećeniji podržavali reforme i promene u ovoj zemlji - rekao je Vučić, naglašavajući da je vreme da se promene nastave reforme, ali i da pokažemo zahvalnost i brigu o najugroženijim ljudima u našoj zemlji zbog toga što su uvek razumeli državu i uvek bili na strani države.

Značajniji iznos za one sa nižim penzijama

- Nije uvek lako objasniti ljudima, jer ne postoji ćup iz kojeg vadite pa ste vi dobri ili loši. Nekada ne postoji novac, nekada ne postoji ekonomska aktivnost koja vam to omogućava. U ovom trenutku, mi to sebi možemo da priuštimo. O čemu mi razmišljamo, šta je suština da bi to ljudi mogli da znaju, ja neću moći sve da kažem, ali da ljudi negde mogu to da razumeju - rekao je Vučić i nastavio:

- Prva stvar, sanas su ljudi u PUPS-u rekli: "Dajte najsiromašnijima, ne možemo da damo svima, dajte najsiromašnijima 13. penziju. Mi mislimo da ćemo da smislimo model da obradujemo gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima. Dakle, ne možemo da izbegnemo i da kažemo: Ajde da ne obradujemo one penzionere koji imaju visoke penzije. Ne smete to da radite. Ali je, naravno, naš cilj da pre svega obradujemo one koji imaju niže penzije ili ispod proseka penzija, ili oko proseka, da to bude nešto značajniji iznos - pojasnio je predsednik.

On je rekao da se razgovara o sniženju cena lekova i da veruje da će tu biti uspešno.

Sniženje cena lekova

- Deo ćemo mi da preuzmemo. Ne želimo da uđemo u nestašicu leka, bilo kojeg. Da nam se to ne bi dogodilo, mi moramo da preuzmemo subvencionisanje dela grupe lekova. Da li ćemo mi to generički da posmatramo ili po proizvođačima, to još stručnjaci se lome, zato sam rekao i zato još ne mogu o svemu da govorim. Ali ono što im je najvažnije za one koji idu na dijalizu, za one koji su kardiovaskularni bolesnici, dakle dijabetičari i tako dalje, dakle za njih moramo da obezbedimo jeftinije lekove - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da možemo da se hvalimo putevima, ali ako čovek od 70 godina nema za lek, jer taj lek košta 6.000 dinara, a on ne može to da priušti jer ima poljoprivrednu penziju od 25. 000 dinara ili 31.000 dinara, koliko je već, dakle, onda mu je teško da to priušti.

- Zamislite da nekome ko ne može da kupi taj lek da mu se dogodi izliv krvi u mozak ili bilo šta drugo. Zato tu brigu moramo da pojačamo do maksimuma, da pokažemo koliko nam je stalo do ljudi. Neću da govorim o lekovima za decu, jer takođe imate roditelje koji ne mogu da priušte svaki lek za dete, zamislite, tu tragediju i te probleme. Nije to mnogo, nije mnogo takvih ljudi, ali ih ima, i naše je da pokažemo brigu prema tim ljudima - rekao je Vučić.

Zaposleni u Centrima za socijalni rad i veterani

- I treća stvar je, mnogo važna, koju sam želeo da kažem, nisu to jedine kategorije, ne samo penzioneri. Mi o tome razmišljamo šta da uradimo. Prvo moramo da razgovaramo o centrima za socijalni rad. Tamo nama rade veoma vredni ljudi, dobri ljudi, ali ih je malo nedovoljno širom Srbije. I sad, mnogo tih aktivnosti, ne njihovom krivicom, već našom krivicom, ali i nedovoljnim primanjima koje imaju ti ljudi, jer smo u nekoliko navrata preskakali povećanje primanja za te ljude i nezasluženo su potcenjeni u sistemu države, a da ne govorimo o ljudima, primaocima socijalne, socijalne zaštite, dakle, koji imaju nedovoljna primanja. I takođe, ne možemo mi da obećavamo kule i gradove našim veteranima, našim borcima, ali možemo da ih iznenadimo nekada dobrim stvarima, da ukoliko je moguće i finansijski pokažemo to poštovanje - pojasnio je predsednik.

On je naglasio da će država da gleda da prema svim tim ugroženim grupama da pokaže brigu.